https://ria.ru/20220921/puteshestviya-1818132391.html

Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре

Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре - РИА Новости, 21.09.2022

Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре

Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:05

2022-09-21T04:05

2022-09-21T10:40

туризм

туризм

новости - туризм

москва

краснодар

россия

туту.ру

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800587568_0:331:2730:1867_1920x0_80_0_0_9edb78005a7bf213f7cbf0f7e03bc3db.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 72 процента поездок запланировано по России.Самым популярным стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону. Средний чек — 2,1 тысячи рублей за билет в одну сторону.Чуть меньше было куплено проездных документов на автобус из столицы в Симферополь. Это путешествие обошлось дороже — в среднем в 4,4 тысячи рублей.Поездка из Москвы в Краснодар стоила в среднем 3,1 тысячу рублей. Этот маршрут — на третьем месте по популярности.В десятку самых востребованных направлений также вошли рейсы из столицы в Воронеж, Переславль-Залесский, Киржач и Рязань, а также из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, из Краснодара в Геленджик и из Томска в Новосибирск.Средний чек за автобусное путешествие внутри страны составил 1,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

москва

краснодар

россия

симферополь

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, краснодар, россия, туту.ру, куда поехать в выходные, симферополь, ростов-на-дону