https://ria.ru/20220921/puteshestviya-1818132391.html
Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре
Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре - РИА Новости, 21.09.2022
Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре
Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:05
2022-09-21T04:05
2022-09-21T10:40
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 72 процента поездок запланировано по России.Самым популярным стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону. Средний чек — 2,1 тысячи рублей за билет в одну сторону.Чуть меньше было куплено проездных документов на автобус из столицы в Симферополь. Это путешествие обошлось дороже — в среднем в 4,4 тысячи рублей.Поездка из Москвы в Краснодар стоила в среднем 3,1 тысячу рублей. Этот маршрут — на третьем месте по популярности.В десятку самых востребованных направлений также вошли рейсы из столицы в Воронеж, Переславль-Залесский, Киржач и Рязань, а также из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, из Краснодара в Геленджик и из Томска в Новосибирск.Средний чек за автобусное путешествие внутри страны составил 1,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Краснодар, Россия, Туту.ру, куда поехать в выходные, Симферополь, Ростов-на-Дону
04:05 21.09.2022 (обновлено: 10:40 21.09.2022)
Названы самые популярные направления для автобусных путешествий в сентябре
Туту.ру: Ростов-на-Дону — самое популярное направление для поездок на автобусе в сентябре