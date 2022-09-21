https://ria.ru/20220921/proezdnoy-1818472076.html

Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО

Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО - РИА Новости, 21.09.2022

Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО

Благодаря вводу оплаты проезда в автобусах бесконтактными банковскими картами жителям Московской области удалось сэкономить 6 миллиардов рублей с марта 2018... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:45

2022-09-21T16:45

2022-09-21T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604354869_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_f80a7312a3130796c916fae57916d6e4.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Благодаря вводу оплаты проезда в автобусах бесконтактными банковскими картами жителям Московской области удалось сэкономить 6 миллиардов рублей с марта 2018 года, сообщил телеканал "360".Например, в сентябре в автобусах МО в будние дни оплату бесконтактным способом совершают около 340 тысяч раз. Чаще всего проезд оплачивают таким способом на маршруте №344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро "Речной вокзал"). На втором месте по популярности – маршрут №22 Станция Пушкино — Ивантеевка, на третьем – маршрут №501 Люберцы (магазин "Турист") — Москва (метро "Выхино").Оплачивать проезд картой можно во всех автобусах "Мостранс авто". Также пассажиры могут платить картами "Стрелка" и "Тройка".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)