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Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО
Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО - РИА Новости, 21.09.2022
Бесконтактными банковскими картами оплатили 300 миллионов поездок в МО
Благодаря вводу оплаты проезда в автобусах бесконтактными банковскими картами жителям Московской области удалось сэкономить 6 миллиардов рублей с марта 2018... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:45
2022-09-21T16:45
2022-09-21T16:45
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Благодаря вводу оплаты проезда в автобусах бесконтактными банковскими картами жителям Московской области удалось сэкономить 6 миллиардов рублей с марта 2018 года, сообщил телеканал "360".Например, в сентябре в автобусах МО в будние дни оплату бесконтактным способом совершают около 340 тысяч раз. Чаще всего проезд оплачивают таким способом на маршруте №344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро "Речной вокзал"). На втором месте по популярности – маршрут №22 Станция Пушкино — Ивантеевка, на третьем – маршрут №501 Люберцы (магазин "Турист") — Москва (метро "Выхино").Оплачивать проезд картой можно во всех автобусах "Мостранс авто". Также пассажиры могут платить картами "Стрелка" и "Тройка".
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