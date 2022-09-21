https://ria.ru/20220921/poteri-1818350550.html

Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:49

2022-09-21T10:49

2022-09-21T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, четыре бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 35 националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины