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Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:49
2022-09-21T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, четыре бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 35 националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:49 21.09.2022
 
Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ потеряли за сутки более 35 человек и танк

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, четыре бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 35 националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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