https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html

Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года"

Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года" - РИА Новости, 21.09.2022

Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года"

Подмосковные компании заняли четыре первых места по итогам Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:37

2022-09-21T16:37

2022-09-21T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Подмосковные компании заняли четыре первых места по итогам Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба правительства Московской области.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."У нас в Подмосковье работает порядка 5 тысяч предприятий, которые ориентированы на экспорт ― промышленное и медоборудование, пищевая и легкая промышленность, фарма, косметика. Это сильные компании ― производства, которые умеют работать, делают качественную, конкурентоспособную продукцию. Все они являются важной частью экономики Подмосковья. Наша задача ― помочь им работать эффективней и достигать высоких результатов. У нас есть такая возможность, благодаря президентским программам и поддержке Правительства". – сказал губернатор области Андрей Воробьев.По его словам, работают и региональные меры поддержки, как, например, компенсация затрат на логистику и затрат на сертификацию продукции."Сейчас поддержка со стороны государства особо важна ― когда компании ищут новые рынки, перестраивают логистику. Стараемся всегда быть рядом и делать так, чтобы компании могли максимально просто получить помощь и содействие – без лишней нагрузки и административных барьеров", — отметил Воробьев.

https://ria.ru/20211124/eksport-1760513907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, экономика, российский экспортный центр (рэц)