https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html
Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года"
Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года" - РИА Новости, 21.09.2022
Подмосковные компании стали победителями премии "Экспортер года"
Подмосковные компании заняли четыре первых места по итогам Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:37
2022-09-21T16:37
2022-09-21T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Подмосковные компании заняли четыре первых места по итогам Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба правительства Московской области.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."У нас в Подмосковье работает порядка 5 тысяч предприятий, которые ориентированы на экспорт ― промышленное и медоборудование, пищевая и легкая промышленность, фарма, косметика. Это сильные компании ― производства, которые умеют работать, делают качественную, конкурентоспособную продукцию. Все они являются важной частью экономики Подмосковья. Наша задача ― помочь им работать эффективней и достигать высоких результатов. У нас есть такая возможность, благодаря президентским программам и поддержке Правительства". – сказал губернатор области Андрей Воробьев.По его словам, работают и региональные меры поддержки, как, например, компенсация затрат на логистику и затрат на сертификацию продукции."Сейчас поддержка со стороны государства особо важна ― когда компании ищут новые рынки, перестраивают логистику. Стараемся всегда быть рядом и делать так, чтобы компании могли максимально просто получить помощь и содействие – без лишней нагрузки и административных барьеров", — отметил Воробьев.
https://ria.ru/20211124/eksport-1760513907.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Подмосковные компании заняли четыре первых места по итогам Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"У нас в Подмосковье работает порядка 5 тысяч предприятий, которые ориентированы на экспорт ― промышленное и медоборудование, пищевая и легкая промышленность, фарма, косметика. Это сильные компании ― производства, которые умеют работать, делают качественную, конкурентоспособную продукцию. Все они являются важной частью экономики Подмосковья. Наша задача ― помочь им работать эффективней и достигать высоких результатов. У нас есть такая возможность, благодаря президентским программам и поддержке Правительства". – сказал губернатор области Андрей Воробьев
.
По его словам, работают и региональные меры поддержки, как, например, компенсация затрат на логистику и затрат на сертификацию продукции.
"Сейчас поддержка со стороны государства особо важна ― когда компании ищут новые рынки, перестраивают логистику. Стараемся всегда быть рядом и делать так, чтобы компании могли максимально просто получить помощь и содействие – без лишней нагрузки и административных барьеров", — отметил Воробьев.