Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По данным на 09.00, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98% таких объектов соответственно", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.
"Отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы, ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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