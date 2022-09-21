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Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов - РИА Новости, 21.09.2022
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Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов
Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов - РИА Новости, 21.09.2022
Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов
Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:50
2022-09-21T12:50
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москва
петр бирюков
общество
жкх
сергей собянин
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков, общество, жкх, сергей собянин, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Сергей Собянин, Отопительный сезон 2022-2023 в России
12:50 21.09.2022
 

Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По данным на 09.00, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98% таких объектов соответственно", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.
"Отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы, ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоЖКХСергей СобянинОтопительный сезон 2022-2023 в России
 
 
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