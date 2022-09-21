https://ria.ru/20220921/otoplenie-1818387193.html

Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов

Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов - РИА Новости, 21.09.2022

Петр Бирюков: отопление в Москве включили в 99% соцобъектов и 98% домов

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:50

2022-09-21T12:50

2022-09-21T12:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

жкх

сергей собянин

отопительный сезон 2022-2023 в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 99% социальных учреждений и 98% жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20220919/otoplenie-1817771682.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, жкх, сергей собянин, отопительный сезон 2022-2023 в россии