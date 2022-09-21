https://ria.ru/20220921/ostroumova-1817895647.html
Биография Ольги Остроумовой
Биография Ольги Остроумовой - РИА Новости, 21.09.2022
Биография Ольги Остроумовой
Российская актриса театра и кино Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:47
2022-09-21T04:47
2022-09-21T04:47
справки
ольга остроумова
александр довженко
михаил левитин
ссср
гитис
московский театр юного зрителя
театр имени моссовета
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Российская актриса театра и кино Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области.В 1970 году окончила ГИТИС (мастерская Варвары Вронской). В 1970-1973 годах она была актрисой Московского театра юного зрителя. Играла в спектаклях "Мужчина семнадцати лет" (Варя), "Поздняя любовь" (Лебядкина), "Тень" (Юлия Джули).В 1973-1983 годах играла в театре на Малой Бронной, была занята в постановках "Варвары" (Лидия), "Волки и овцы" (Глафира), "Лунин, или смерть Жака" (Она), "Веранда в лесу" (Лида), "Лето и дым" (Роза Гонсалес).В 1977 году была занята в спектакле "Здравствуйте, господин де Мопассан" в театре "Эрмитаж".С 1983 года Ольга Остроумова работает в театре имени Моссовета. Актриса играла в спектаклях "Живой труп" (Елизавета Протасова), "Вдовий пароход" (Анфиса), "Орнифль, или Сквозной ветерок" (Ариана), "Завтрак с неизвестными" (Маша), "У врат царства" (Элина Карено), "Мадам Бовари" (Эмма Бовари), "Вишневый сад" (Раневская), "Учитель танцев" (Фелисьяна), "Не будите мадам" (Роза), "Белая гвардия" (Елена Тальберг), "Я, бабушка, Илико и Илларион" (Бабушка) "Путешествие с тетушкой" (Августа Бертран) и др. В текущем репертуаре театра Остроумова занята в спектаклях "8 любящих женщин" (Бабушка), "Ричард III" (Герцогиня Йоркская), "Соло для часов с боем" (Пани Конти). Ольга Остроумова также играла в антрепризных постановках "Продюсерского центра Империал" "Мадам, мы едем в Акапулько" Ива Жамиака (режиссер Ольга Шведова), "Синяя Роза" по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец" (режиссер Александр Марин).На сцене Центрального Дома актера играла в спектаклях Павла Тихомирова "Однокамерными", "…Светильник светил, и тропа расширялась…", "Играем Чехова", "Яблоко от яблони". В кино Остроумова дебютировала в 1968 году в роли Риты Черкасовой в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Популярность ей принесла роль Жени Комельковой в картине Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972). Большой успех сопутствовал актрисе в фильме-дилогии "Любовь земная" (1975) и "Судьба" (1978), снятом Евгением Матвеевым. За исполнение одной из главных ролей она была удостоена Золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР. Творческой удачей в кино Ольга Остроумова считает роль Василисы в фильме "Василий и Василиса" (1981).Актриса также снималась в картинах "Гараж" (1979), "Мелочи жизни" (1980), "Тихие троечники" (1980), "Сестра моя Люся" (1985), "Прощальные гастроли" (1992), "Не валяй дурака" (1997), "Змеиный источник" (1997) и др.В 2000-х годах она сыграла роли в картинах и сериалах "По ту сторону волков" (2002), "Дни ангела" (2003), "Желанная" (2003), "Бедная Настя" (2003-2004), "Не родись красивой" (2005-2006), "Большие девочки" (2006), "Капитанские дети" (2006), "Одна ночь любви" (2008), "Адмиралъ" (2009), "Ефросинья" (2012), "Бульварное Кольцо" (2013), "Папа для Софии" (2014), "Ван Гоги" (2018) и др. В 2015 году снялась в фильме своего сына Михаила Левитина-младшего "Подлец". Ольга Остроумова – народная артистка РФ (1993). Лауреат Государственной премии СССР (1979), удостоена золотой медали имени Александра Довженко (1978).Награждена орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2019). В 2017 году она была удостоена Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". В 2015 году была отмечена премией "Звезда театрала" за роль второго плана в спектакле "Римская комедия". Первым мужем актрисы был сокурсник по ГИТИСу Борис Аннабердыев, ставший впоследствии режиссером-кинодокументалистом "Туркменфильма". Вторым мужем Ольги Остроумовой стал театральный режиссер и писатель Михаил Левитин, с которым артистка прожила 20 лет. В 1996 году она вышла замуж за известного актера Валентина Гафта (1935-2020). От второго брака у Ольги Остроумовой двое детей. Дочь Ольга Левитина – заслуженная артистка РФ, играет в театре "Эрмитаж", сын Михаил Левитин-младший – режиссер театра "Эрмитаж". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ольга остроумова, александр довженко, михаил левитин, ссср, гитис, московский театр юного зрителя, театр имени моссовета
Справки, Ольга Остроумова, Александр Довженко, Михаил Левитин, СССР, ГИТИС, Московский театр юного зрителя, Театр имени Моссовета
Российская актриса театра и кино Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области.
В 1970 году окончила
ГИТИС (мастерская Варвары Вронской).
В 1970-1973 годах она была актрисой Московского театра юного зрителя. Играла в спектаклях "Мужчина семнадцати лет" (Варя), "Поздняя любовь" (Лебядкина), "Тень" (Юлия Джули).
В 1973-1983 годах играла в театре на Малой Бронной, была занята в постановках "Варвары" (Лидия), "Волки и овцы" (Глафира), "Лунин, или смерть Жака" (Она), "Веранда в лесу" (Лида), "Лето и дым" (Роза Гонсалес).
В 1977 году была занята в спектакле "Здравствуйте, господин де Мопассан" в театре "Эрмитаж".
С 1983 года
Ольга Остроумова работает в театре имени Моссовета. Актриса играла в спектаклях "Живой труп" (Елизавета Протасова), "Вдовий пароход" (Анфиса), "Орнифль, или Сквозной ветерок" (Ариана), "Завтрак с неизвестными" (Маша), "У врат царства" (Элина Карено), "Мадам Бовари" (Эмма Бовари), "Вишневый сад" (Раневская), "Учитель танцев" (Фелисьяна), "Не будите мадам" (Роза), "Белая гвардия" (Елена Тальберг), "Я, бабушка, Илико и Илларион" (Бабушка) "Путешествие с тетушкой" (Августа Бертран) и др.
В текущем репертуаре театра Остроумова занята в спектаклях "8 любящих женщин" (Бабушка
), "Ричард III" (Герцогиня Йоркская
), "Соло для часов с боем" (Пани Конти
).
Ольга Остроумова также играла в антрепризных постановках "Продюсерского центра Империал" "Мадам, мы едем в Акапулько" Ива Жамиака (режиссер Ольга Шведова), "Синяя Роза" по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец" (режиссер Александр Марин).
На сцене Центрального Дома актера играла в спектаклях
Павла Тихомирова "Однокамерными", "…Светильник светил, и тропа расширялась…", "Играем Чехова", "Яблоко от яблони".
В кино Остроумова дебютировала в 1968 году в роли Риты Черкасовой в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Популярность ей принесла роль Жени Комельковой
в картине Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972).
Большой успех сопутствовал актрисе в фильме-дилогии
"Любовь земная" (1975) и "Судьба" (1978), снятом Евгением Матвеевым. За исполнение одной из главных ролей она была удостоена Золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР.
Творческой удачей в кино Ольга Остроумова считает роль Василисы в фильме "Василий и Василиса" (1981).
Актриса также снималась в картинах "Гараж" (1979), "Мелочи жизни" (1980), "Тихие троечники" (1980), "Сестра моя Люся" (1985), "Прощальные гастроли" (1992), "Не валяй дурака" (1997), "Змеиный источник" (1997) и др.
В 2000-х годах
она сыграла роли в картинах и сериалах "По ту сторону волков" (2002), "Дни ангела" (2003), "Желанная" (2003), "Бедная Настя" (2003-2004), "Не родись красивой" (2005-2006), "Большие девочки" (2006), "Капитанские дети" (2006), "Одна ночь любви" (2008), "Адмиралъ" (2009), "Ефросинья" (2012), "Бульварное Кольцо" (2013), "Папа для Софии" (2014), "Ван Гоги" (2018) и др.
В 2015 году
снялась в фильме своего сына Михаила Левитина-младшего "Подлец".
Ольга Остроумова – народная артистка РФ (1993
).
Лауреат Государственной премии СССР (1979), удостоена золотой медали имени Александра Довженко (1978).
Награждена орденами Почета (1998
), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008
), Дружбы (2019
).
В 2017 году
она была удостоена Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро".
В 2015 году
была отмечена премией "Звезда театрала" за роль второго плана в спектакле "Римская комедия".
Первым мужем актрисы был сокурсник по ГИТИСу Борис Аннабердыев, ставший впоследствии режиссером-кинодокументалистом "Туркменфильма". Вторым мужем Ольги Остроумовой стал театральный режиссер и писатель Михаил Левитин, с которым артистка прожила 20 лет. В 1996 году она вышла замуж
за известного актера Валентина Гафта (1935-2020).
От второго брака у Ольги Остроумовой двое детей. Дочь Ольга Левитина
– заслуженная артистка РФ, играет в театре "Эрмитаж", сын Михаил Левитин-младший
– режиссер театра "Эрмитаж".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников