https://ria.ru/20220921/ostroumova-1817895647.html

Биография Ольги Остроумовой

Биография Ольги Остроумовой - РИА Новости, 21.09.2022

Биография Ольги Остроумовой

Российская актриса театра и кино Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:47

2022-09-21T04:47

2022-09-21T04:47

справки

ольга остроумова

александр довженко

михаил левитин

ссср

гитис

московский театр юного зрителя

театр имени моссовета

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Российская актриса театра и кино Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области.В 1970 году окончила ГИТИС (мастерская Варвары Вронской). В 1970-1973 годах она была актрисой Московского театра юного зрителя. Играла в спектаклях "Мужчина семнадцати лет" (Варя), "Поздняя любовь" (Лебядкина), "Тень" (Юлия Джули).В 1973-1983 годах играла в театре на Малой Бронной, была занята в постановках "Варвары" (Лидия), "Волки и овцы" (Глафира), "Лунин, или смерть Жака" (Она), "Веранда в лесу" (Лида), "Лето и дым" (Роза Гонсалес).В 1977 году была занята в спектакле "Здравствуйте, господин де Мопассан" в театре "Эрмитаж".С 1983 года Ольга Остроумова работает в театре имени Моссовета. Актриса играла в спектаклях "Живой труп" (Елизавета Протасова), "Вдовий пароход" (Анфиса), "Орнифль, или Сквозной ветерок" (Ариана), "Завтрак с неизвестными" (Маша), "У врат царства" (Элина Карено), "Мадам Бовари" (Эмма Бовари), "Вишневый сад" (Раневская), "Учитель танцев" (Фелисьяна), "Не будите мадам" (Роза), "Белая гвардия" (Елена Тальберг), "Я, бабушка, Илико и Илларион" (Бабушка) "Путешествие с тетушкой" (Августа Бертран) и др. В текущем репертуаре театра Остроумова занята в спектаклях "8 любящих женщин" (Бабушка), "Ричард III" (Герцогиня Йоркская), "Соло для часов с боем" (Пани Конти). Ольга Остроумова также играла в антрепризных постановках "Продюсерского центра Империал" "Мадам, мы едем в Акапулько" Ива Жамиака (режиссер Ольга Шведова), "Синяя Роза" по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец" (режиссер Александр Марин).На сцене Центрального Дома актера играла в спектаклях Павла Тихомирова "Однокамерными", "…Светильник светил, и тропа расширялась…", "Играем Чехова", "Яблоко от яблони". В кино Остроумова дебютировала в 1968 году в роли Риты Черкасовой в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Популярность ей принесла роль Жени Комельковой в картине Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972). Большой успех сопутствовал актрисе в фильме-дилогии "Любовь земная" (1975) и "Судьба" (1978), снятом Евгением Матвеевым. За исполнение одной из главных ролей она была удостоена Золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР. Творческой удачей в кино Ольга Остроумова считает роль Василисы в фильме "Василий и Василиса" (1981).Актриса также снималась в картинах "Гараж" (1979), "Мелочи жизни" (1980), "Тихие троечники" (1980), "Сестра моя Люся" (1985), "Прощальные гастроли" (1992), "Не валяй дурака" (1997), "Змеиный источник" (1997) и др.В 2000-х годах она сыграла роли в картинах и сериалах "По ту сторону волков" (2002), "Дни ангела" (2003), "Желанная" (2003), "Бедная Настя" (2003-2004), "Не родись красивой" (2005-2006), "Большие девочки" (2006), "Капитанские дети" (2006), "Одна ночь любви" (2008), "Адмиралъ" (2009), "Ефросинья" (2012), "Бульварное Кольцо" (2013), "Папа для Софии" (2014), "Ван Гоги" (2018) и др. В 2015 году снялась в фильме своего сына Михаила Левитина-младшего "Подлец". Ольга Остроумова – народная артистка РФ (1993). Лауреат Государственной премии СССР (1979), удостоена золотой медали имени Александра Довженко (1978).Награждена орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2019). В 2017 году она была удостоена Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". В 2015 году была отмечена премией "Звезда театрала" за роль второго плана в спектакле "Римская комедия". Первым мужем актрисы был сокурсник по ГИТИСу Борис Аннабердыев, ставший впоследствии режиссером-кинодокументалистом "Туркменфильма". Вторым мужем Ольги Остроумовой стал театральный режиссер и писатель Михаил Левитин, с которым артистка прожила 20 лет. В 1996 году она вышла замуж за известного актера Валентина Гафта (1935-2020). От второго брака у Ольги Остроумовой двое детей. Дочь Ольга Левитина – заслуженная артистка РФ, играет в театре "Эрмитаж", сын Михаил Левитин-младший – режиссер театра "Эрмитаж". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ольга остроумова, александр довженко, михаил левитин, ссср, гитис, московский театр юного зрителя, театр имени моссовета