https://ria.ru/20220921/obstrel-1818421776.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Широкую Балку

Украинские военные обстреляли Донецк и Широкую Балку - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Широкую Балку

Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и поселок Широкая Балка в ДНР, выпустив девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:25

2022-09-21T14:25

2022-09-21T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и поселок Широкая Балка в ДНР, выпустив девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 13.30 и 13.45 украинские силовики выпустили по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Киевскому и Петровскому районам Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато