https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:38

2022-09-21T06:38

2022-09-21T06:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818313911.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика