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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:38
2022-09-21T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818313911.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
06:38 21.09.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате ночного обстрела Петровского района (Донецка) пострадал мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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