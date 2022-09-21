https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:38
2022-09-21T06:38
2022-09-21T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818313911.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал мирный житель