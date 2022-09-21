Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 3.12 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 3.16 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.