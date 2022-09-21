https://ria.ru/20220921/obstrel-1818310216.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска за четыре минуты обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметров,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:30

2022-09-21T04:30

2022-09-21T04:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220921/makeevka-1818308112.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина