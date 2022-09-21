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Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих - РИА Новости, 21.09.2022
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Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих
Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих
Власти Подмосковья сделают все, чтобы обеспечить всем необходимым призванных из Подмосковья резервистов в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:16
2022-09-21T16:16
новости подмосковья
частичная мобилизация в россии
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
донбасс
россия
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья сделают все, чтобы обеспечить всем необходимым призванных из Подмосковья резервистов в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Глава региона добавил, что помощь будет направлена и семьям военнослужащих. "Мы обязательно позаботимся о вашей семье и близких, пока вы защищаете нашу страну", - заверил губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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донбасс
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Новости Подмосковья, Частичная мобилизация в России, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Донбасс, Россия, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, ЛНР, Украина
16:16 21.09.2022
 

Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкШеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии
Шеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья сделают все, чтобы обеспечить всем необходимым призванных из Подмосковья резервистов в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Наша задача — сделать так, чтобы каждый резервист, который в соответствии с указом президента будет призван из Подмосковья оберегать мирную жизнь на Донбассе, был обеспечен всем необходимым", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что помощь будет направлена и семьям военнослужащих. "Мы обязательно позаботимся о вашей семье и близких, пока вы защищаете нашу страну", - заверил губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Воробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:43Новости Подмосковья
Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово
 
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