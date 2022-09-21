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Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих

Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих - РИА Новости, 21.09.2022

Правительство Подмосковья обеспечит мобилизованных военнослужащих

Власти Подмосковья сделают все, чтобы обеспечить всем необходимым призванных из Подмосковья резервистов в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

новости подмосковья

частичная мобилизация в россии

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

донбасс

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья сделают все, чтобы обеспечить всем необходимым призванных из Подмосковья резервистов в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Глава региона добавил, что помощь будет направлена и семьям военнослужащих. "Мы обязательно позаботимся о вашей семье и близких, пока вы защищаете нашу страну", - заверил губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220728/tsentr-1805539166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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