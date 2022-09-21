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В духовном управлении мусульман рассказали о проблемах верующих в СИЗО - РИА Новости, 21.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220921/musulmane-1818440213.html
В духовном управлении мусульман рассказали о проблемах верующих в СИЗО
В духовном управлении мусульман рассказали о проблемах верующих в СИЗО - РИА Новости, 21.09.2022
В духовном управлении мусульман рассказали о проблемах верующих в СИЗО
В Москве в заключении находятся около 2,5 тысяч мусульман, в СИЗО зачастую им не разрешают общаться с духовенством, нужно упростить организацию встреч... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:10
2022-09-21T15:10
религия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В Москве в заключении находятся около 2,5 тысяч мусульман, в СИЗО зачастую им не разрешают общаться с духовенством, нужно упростить организацию встреч духовенства с подследственными, заявил РИА Новости начальник отдела по тюремному служению Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Шамиль Арсланов."В Москве восемь СИЗО и одна колония-поселение. Всего в этих учреждениях содержится около 10 тысяч человек, четверть – мусульмане, то есть примерно 2,5 тысячи верующих. За каждым учреждением в Москве закреплен один имам от ДУМ РФ. Они стараются посещать заключенных или подследственных раз в одну-две недели, но это не всегда получается, так как это не основная работа для имама", - рассказал Арсланов.По его словам, технически посещение организовано так: верующие пишут коллективное заявление от камеры, они встают в очередь, потом их приводят на встречу с имамом, он проводит богослужение, читает проповедь, отвечает на вопросы."Если же человек хочет поговорить с имамом наедине, то тут сложнее. Встреча с духовенством приравнена к свиданию. В следственных изоляторах желающие увидеться с имамом должны просить разрешения следователя, суда или других органов. Иногда духовенству разрешают увидеться с подследственными, иногда – нет. Мы выступаем за изменение этой нормы, нужно упростить организацию встреч духовенства с подследственными, чтобы это разрешали", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.Он напомнил, что в отличие от православных, у мусульман нет таких таинств, как исповедь, причастие, где необходим священник, "мусульмане также могут сами молиться, однако встречи с имамами все равно необходимы". "У людей возникают религиозные вопросы, и чтобы они не попали под влияние экстремистов, необходима встреча с духовенством. Если не будем работать мы, то будут работать "ребята" внутри колонии, которые ответят на любой вопрос", - заключил собеседник агентства.
https://na.ria.ru/20220113/islamskaya_teologiya-1767631338.html
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москва, россия, религия
Религия, Москва, Россия, Религия
15:10 21.09.2022
 

В духовном управлении мусульман рассказали о проблемах верующих в СИЗО

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В Москве в заключении находятся около 2,5 тысяч мусульман, в СИЗО зачастую им не разрешают общаться с духовенством, нужно упростить организацию встреч духовенства с подследственными, заявил РИА Новости начальник отдела по тюремному служению Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Шамиль Арсланов.
"В Москве восемь СИЗО и одна колония-поселение. Всего в этих учреждениях содержится около 10 тысяч человек, четверть – мусульмане, то есть примерно 2,5 тысячи верующих. За каждым учреждением в Москве закреплен один имам от ДУМ РФ. Они стараются посещать заключенных или подследственных раз в одну-две недели, но это не всегда получается, так как это не основная работа для имама", - рассказал Арсланов.
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По его словам, технически посещение организовано так: верующие пишут коллективное заявление от камеры, они встают в очередь, потом их приводят на встречу с имамом, он проводит богослужение, читает проповедь, отвечает на вопросы.
"Если же человек хочет поговорить с имамом наедине, то тут сложнее. Встреча с духовенством приравнена к свиданию. В следственных изоляторах желающие увидеться с имамом должны просить разрешения следователя, суда или других органов. Иногда духовенству разрешают увидеться с подследственными, иногда – нет. Мы выступаем за изменение этой нормы, нужно упростить организацию встреч духовенства с подследственными, чтобы это разрешали", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.
Он напомнил, что в отличие от православных, у мусульман нет таких таинств, как исповедь, причастие, где необходим священник, "мусульмане также могут сами молиться, однако встречи с имамами все равно необходимы". "У людей возникают религиозные вопросы, и чтобы они не попали под влияние экстремистов, необходима встреча с духовенством. Если не будем работать мы, то будут работать "ребята" внутри колонии, которые ответят на любой вопрос", - заключил собеседник агентства.
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