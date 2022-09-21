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Ученые пересчитали всех муравьев на Земле - РИА Новости, 21.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220921/muravi-1818302531.html
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле - РИА Новости, 21.09.2022
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:59
2022-09-21T00:59
наука
земля
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)."Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", - говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.Исследователи подчеркнули, что численность муравьев распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.
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земля
Наука, Земля
00:59 21.09.2022
 
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле

Исследование в журнале PNAS показало, что на Земле обитают 20 квадриллионов муравьев

© Depositphotos / antreyМуравьи
Муравьи - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Depositphotos / antrey
Муравьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
"Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", - говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.
Исследователи подчеркнули, что численность муравьев распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.
Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.

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