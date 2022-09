https://ria.ru/20220921/muravi-1818302531.html

Ученые пересчитали всех муравьев на Земле

Ученые пересчитали всех муравьев на Земле - РИА Новости, 21.09.2022

Ученые пересчитали всех муравьев на Земле

Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:59

2022-09-21T00:59

2022-09-21T00:59

наука

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152199/95/1521999509_0:20:1037:603_1920x0_80_0_0_725f3d217415380437d365601c35c257.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)."Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", - говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.Исследователи подчеркнули, что численность муравьев распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.

https://ria.ru/20190305/1551566465.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

земля