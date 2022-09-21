https://ria.ru/20220921/muravi-1818302531.html
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле - РИА Новости, 21.09.2022
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:59
2022-09-21T00:59
2022-09-21T00:59
наука
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152199/95/1521999509_0:20:1037:603_1920x0_80_0_0_725f3d217415380437d365601c35c257.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)."Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", - говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.Исследователи подчеркнули, что численность муравьев распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.
https://ria.ru/20190305/1551566465.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152199/95/1521999509_1:0:1032:773_1920x0_80_0_0_c49b4bb122bf757e6065e09bee1afeb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля
Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Исследование в журнале PNAS показало, что на Земле обитают 20 квадриллионов муравьев
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится
в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
"Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", - говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.
Исследователи подчеркнули, что численность муравьев распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.
Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.