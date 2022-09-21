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Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022
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Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-21T22:36
2022-09-26T15:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 22 сентября в столице сохранится сильный дождь, возможна гроза. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"", - сказано в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток
22:36 21.09.2022 (обновлено: 15:14 26.09.2022)
 

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкАвтомобили Мосводостока
Автомобили Мосводостока - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Автомобили Мосводостока . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до утра 22 сентября в столице сохранится сильный дождь, возможна гроза. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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