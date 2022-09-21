https://ria.ru/20220921/mosvodostok-1819543329.html

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-21T22:36

2022-09-21T22:36

2022-09-26T15:14

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москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 22 сентября в столице сохранится сильный дождь, возможна гроза. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"", - сказано в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, мосводосток