https://ria.ru/20220921/mosvodostok-1819543329.html
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-21T22:36
2022-09-21T22:36
2022-09-26T15:14
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бригады и спецтехника Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с сильным дождем и возможной грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 22 сентября в столице сохранится сильный дождь, возможна гроза. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"", - сказано в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток