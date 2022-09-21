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Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2022
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме
Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:26
2022-09-21T18:26
2022-09-21T18:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев."Обозначены четкие категории граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Это прежде всего коснется людей, имеющих реальный боевой опыт. В первую очередь мобилизуют представителей силовых ведомств – тех, кто действительно умеет воевать. Ни студентов, ни срочников это не коснется, переживать не надо", - сказал Гусев.Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме
Депутат Гусев: студентов и срочников частичная мобилизация в России не коснется