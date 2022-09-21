https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818506941.html

Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме

Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2022

Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме

Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:26

2022-09-21T18:26

2022-09-21T18:26

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев."Обозначены четкие категории граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Это прежде всего коснется людей, имеющих реальный боевой опыт. В первую очередь мобилизуют представителей силовых ведомств – тех, кто действительно умеет воевать. Ни студентов, ни срочников это не коснется, переживать не надо", - сказал Гусев.Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии