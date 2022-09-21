Рейтинг@Mail.ru
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818506941.html
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2022
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме
Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:26
2022-09-21T18:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:183:3028:1886_1920x0_80_0_0_5e8861d31136302f9b39edb437766eac.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев."Обозначены четкие категории граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Это прежде всего коснется людей, имеющих реальный боевой опыт. В первую очередь мобилизуют представителей силовых ведомств – тех, кто действительно умеет воевать. Ни студентов, ни срочников это не коснется, переживать не надо", - сказал Гусев.Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73807be1135b2717a0ce2bb269281db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
18:26 21.09.2022
 
Студентов и срочников частичная мобилизация не коснется, заявили в Госдуме

Депутат Гусев: студентов и срочников частичная мобилизация в России не коснется

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМолодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Студентам и срочникам не следует переживать в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев.
"Обозначены четкие категории граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Это прежде всего коснется людей, имеющих реальный боевой опыт. В первую очередь мобилизуют представителей силовых ведомств – тех, кто действительно умеет воевать. Ни студентов, ни срочников это не коснется, переживать не надо", - сказал Гусев.
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала