https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818501641.html

Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации

Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации

Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер . РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:06

2022-09-21T18:06

2022-09-21T18:06

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

частичная мобилизация в россии

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ОРЕНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер .По поручению губернатора подготовлен список предприятий, которые уже работают по оборонному заказу."Гособоронзаказ должен исполняться в полном объеме и в установленные сроки. Более того, необходимо укреплять экономический потенциал для работы в новых условиях", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20220919/orenburzhe-1817800600.html

оренбургская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия, частичная мобилизация в россии