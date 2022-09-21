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Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Оренбургская область
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Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер . РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:06
2022-09-21T18:06
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
частичная мобилизация в россии
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ОРЕНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер .По поручению губернатора подготовлен список предприятий, которые уже работают по оборонному заказу."Гособоронзаказ должен исполняться в полном объеме и в установленные сроки. Более того, необходимо укреплять экономический потенциал для работы в новых условиях", - заявил глава региона.
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оренбургская область, денис паслер, россия, частичная мобилизация в россии
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Частичная мобилизация в России
18:06 21.09.2022
 

Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер .
" В сжатые сроки будут проведены все организационные мероприятия. Муниципальные призывные комиссии по мобилизации должны работать в ежедневном режиме до полного выполнения плана по мобилизации. Областную комиссию по мобилизации я возглавляю лично, все алгоритмы отработаны и запущены", — сказал Паслер на оперативном совещании по вопросу частичной мобилизации.
По поручению губернатора подготовлен список предприятий, которые уже работают по оборонному заказу.
"Гособоронзаказ должен исполняться в полном объеме и в установленные сроки. Более того, необходимо укреплять экономический потенциал для работы в новых условиях", - заявил глава региона.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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