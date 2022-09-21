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Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер . РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:06
2022-09-21T18:06
2022-09-21T18:06
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
частичная мобилизация в россии
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ОРЕНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Оренбургская область приступила к реализации поставленной президентом России задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор области Денис Паслер .По поручению губернатора подготовлен список предприятий, которые уже работают по оборонному заказу."Гособоронзаказ должен исполняться в полном объеме и в установленные сроки. Более того, необходимо укреплять экономический потенциал для работы в новых условиях", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20220919/orenburzhe-1817800600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, россия, частичная мобилизация в россии
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Частичная мобилизация в России