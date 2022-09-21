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Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет - РИА Новости, 21.09.2022
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Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет
Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет - РИА Новости, 21.09.2022
Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет
Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие, надежно защитит и обезопасит свои рубежи, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:42
2022-09-21T19:14
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
безопасность
украина
владимир путин
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие, надежно защитит и обезопасит свои рубежи, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", - отметил Нарышкин, слова которого приводит пресс-служба РИО.Что касается предстоящих 23–27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов о вхождении в состав России, то "непосредственное волеизъявление граждан веками признавалось высшей формой демократии, подлинным воплощением идеи народного суверенитета", отметил Нарышкин."И мы уверены, что жители народных республик Донбасса, как и жители исторической Новороссии, до конца понимают всю важность этого волеизъявления, весомость его итогов", - добавил он.По словам Нарышкина, "многие поколения людей, живших на этой земле, осознавали себя частью большой России — великой страны, основавшей Донецк и Луганск, Мелитополь и Херсон"."Тридцать последних лет под властью киевского режима не изменили этого мнения, а лишь упрочили убеждённость в том, что никого другого, кроме России, судьба Донбасса и Новороссии не волнует. На протяжении восьми с половиной лет под непрерывными бомбежками Киева жители Донбасса отстаивали своё право говорить на русском языке, чтить наших общих предков и общую историю. И наконец — право воссоединиться с многонациональным народом России", - отметил он."Остроту текущему моменту, безусловно, придает агрессивная и циничная позиция тоталитарно-либеральных режимов Запада, в руках которых, словно безвольная игрушка, сегодня находится Украина", - добавил Нарышкин.По его словам, "события последних месяцев внесли предельную ясность в этот вопрос: не считаясь с колоссальными потерями среди украинских военнослужащих, вопреки здравой политической логике, Киев продолжит выполнять приказы из Вашингтона и Брюсселя, будет затягивать конфликт, не гнушаясь ни подлой террористической тактики, ни "карательных" ударов по мирным гражданам, ни откровенной лжи на международной арене".История учит, что стремление к мировому господству, демонстрируемое сейчас США и их сателлитами, терпит крах лишь тогда, когда наталкивается на серьезный, организованный отпор, подчеркнул Нарышкин."Обеспечить суверенитет, безопасность и территориальную целостность России, защитить миллионы наших соотечественников на Донбассе, в Запорожской и в Херсонской областях поможет только реальная готовность отстаивать родную землю, решимость стоять за нее до конца", - сказал Нарышкин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818506941.html
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донецкая народная республика
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россия, сергей нарышкин, безопасность, украина, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии, денис пушилин, луганская народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, НАТО
17:42 21.09.2022 (обновлено: 19:14 21.09.2022)
 
Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет

Нарышкин о частичной мобилизации: Россия отстоит право на свободное и суверенное развитие

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие, надежно защитит и обезопасит свои рубежи, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", - отметил Нарышкин, слова которого приводит пресс-служба РИО.
Что касается предстоящих 23–27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов о вхождении в состав России, то "непосредственное волеизъявление граждан веками признавалось высшей формой демократии, подлинным воплощением идеи народного суверенитета", отметил Нарышкин.
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"И мы уверены, что жители народных республик Донбасса, как и жители исторической Новороссии, до конца понимают всю важность этого волеизъявления, весомость его итогов", - добавил он.
По словам Нарышкина, "многие поколения людей, живших на этой земле, осознавали себя частью большой России — великой страны, основавшей Донецк и Луганск, Мелитополь и Херсон".
"Тридцать последних лет под властью киевского режима не изменили этого мнения, а лишь упрочили убеждённость в том, что никого другого, кроме России, судьба Донбасса и Новороссии не волнует. На протяжении восьми с половиной лет под непрерывными бомбежками Киева жители Донбасса отстаивали своё право говорить на русском языке, чтить наших общих предков и общую историю. И наконец — право воссоединиться с многонациональным народом России", - отметил он.
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"Остроту текущему моменту, безусловно, придает агрессивная и циничная позиция тоталитарно-либеральных режимов Запада, в руках которых, словно безвольная игрушка, сегодня находится Украина", - добавил Нарышкин.
По его словам, "события последних месяцев внесли предельную ясность в этот вопрос: не считаясь с колоссальными потерями среди украинских военнослужащих, вопреки здравой политической логике, Киев продолжит выполнять приказы из Вашингтона и Брюсселя, будет затягивать конфликт, не гнушаясь ни подлой террористической тактики, ни "карательных" ударов по мирным гражданам, ни откровенной лжи на международной арене".
История учит, что стремление к мировому господству, демонстрируемое сейчас США и их сателлитами, терпит крах лишь тогда, когда наталкивается на серьезный, организованный отпор, подчеркнул Нарышкин.
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"Обеспечить суверенитет, безопасность и территориальную целостность России, защитить миллионы наших соотечественников на Донбассе, в Запорожской и в Херсонской областях поможет только реальная готовность отстаивать родную землю, решимость стоять за нее до конца", - сказал Нарышкин.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей НарышкинБезопасностьУкраинаВладимир ПутинДонбассДонецкая Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в РоссииДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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