https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492193.html
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа - РИА Новости, 21.09.2022
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:42
2022-09-21T17:42
2022-09-21T17:42
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
сергей шойгу
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации."Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. <…> Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.Таких людей, по мнению главы Чечни, "надо задерживать" и "отправлять на места, которые проводят специальную операцию". "И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят", - добавил Кадыров.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.По его словам, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации нынешние призывники.
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РИА Новости
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Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа
Глава Чечни Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа