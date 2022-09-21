https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492193.html

Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа

Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа - РИА Новости, 21.09.2022

Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:42

2022-09-21T17:42

2022-09-21T17:42

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

рамзан кадыров

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации."Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. <…> Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.Таких людей, по мнению главы Чечни, "надо задерживать" и "отправлять на места, которые проводят специальную операцию". "И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят", - добавил Кадыров.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.По его словам, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации нынешние призывники.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382451.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, сергей шойгу, донбасс, в мире, общество, чеченская республика (чечня)