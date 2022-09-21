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Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492193.html
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа - РИА Новости, 21.09.2022
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:42
2022-09-21T17:42
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
сергей шойгу
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации."Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. &lt;…&gt; Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.Таких людей, по мнению главы Чечни, "надо задерживать" и "отправлять на места, которые проводят специальную операцию". "И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят", - добавил Кадыров.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.По его словам, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации нынешние призывники.
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частичная мобилизация в россии, россия, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, сергей шойгу, донбасс, в мире, общество, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Рамзан Кадыров, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донбасс, В мире, Общество, Чеченская республика (Чечня)
17:42 21.09.2022
 
Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа

Глава Чечни Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа: по его мнению, этих людей нужно отправить в зону спецоперации.
"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. <…> Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
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Таких людей, по мнению главы Чечни, "надо задерживать" и "отправлять на места, которые проводят специальную операцию". "И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят", - добавил Кадыров.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
По его словам, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации нынешние призывники.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияРамзан КадыровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ШойгуДонбассВ миреОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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