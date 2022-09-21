Рейтинг@Mail.ru
РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла" - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818461535.html
РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла"
РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла" - РИА Новости, 21.09.2022
РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла"
Частичная мобилизация - не прецедент в истории России, а сейчас нужна для борьбы "со всеми мировыми силами зла", "извергами" и "сатанистами", считает научный... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:16
2022-09-21T16:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация - не прецедент в истории России, а сейчас нужна для борьбы "со всеми мировыми силами зла", "извергами" и "сатанистами", считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященном ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Частичная мобилизация в Российской Федерации не является чем-то уникальным для нашей страны, - такие меры осуществлялись в период боев Красной Армии с японскими агрессорами в ходе боев на реке Халхин-Гол в Монголии и во время боев с финнами в 1939-1940 годах", - отметил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО."Сегодня Россия быстрыми темпами возрождает свою мощь. Мы находимся на марше. И нового распада великой страны – как в 1991 году – уже не допустим", - добавил Мягков. По его оценке, борьба идет не просто против неонацизма на Украине, и даже не против коллективного Запада, - борьба идет "со всеми мировыми силами зла"."По факту Россия сегодня объединяет вокруг себя все силы добра, которые сражаются с нацистами образца 2022 года, извергами, убивающими мирных людей, сатанистами, поправшими все традиционные религии мира... И весь свободный мир, как в 1941-1945 годах, смотрит на нас с надеждой на спасение. Если мы проиграем решающую битву, то на большей части планеты возникнет новый рабовладельческий режим, который сегодня активно продвигают США и НАТО. Чтобы этого не допустить и объявлена частичная мобилизация в нашей стране", - подчеркнул Мягков. "Россия не погибнет, как не погибла ранее. Россию еще никто и никогда не ставил на колени", - добавил он.Сегодня нужны воины-специалисты, прошедшие военную службу и горячие точки, имеющие хороший опыт участия в различных конфликтах, пояснил Мягков. "Но прежде всего, нужны люди, четко знающие свою цель, которая является и целью всей нашей огромной страны – Россия своих не бросает. Жители Донбасса, люди Русского мира в освобожденных районах бывшей Украинской ССР давно ждут руки помощи от России. Мы не можем отвергнуть их просьбу о спасении. Там живут наши братья, и мы должны им помочь", - полагает он.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_b97c509e859570202f62b2a0d24c843b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российское военно-историческое общество (рвио), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Частичная мобилизация в России
16:16 21.09.2022
 
РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла"

Научный директор РВИО Мягков назвал частичную мобилизацию борьбой с извергами и силами зла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация - не прецедент в истории России, а сейчас нужна для борьбы "со всеми мировыми силами зла", "извергами" и "сатанистами", считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященном ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:30Специальная военная операция на Украине
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации
"Частичная мобилизация в Российской Федерации не является чем-то уникальным для нашей страны, - такие меры осуществлялись в период боев Красной Армии с японскими агрессорами в ходе боев на реке Халхин-Гол в Монголии и во время боев с финнами в 1939-1940 годах", - отметил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.
"Сегодня Россия быстрыми темпами возрождает свою мощь. Мы находимся на марше. И нового распада великой страны – как в 1991 году – уже не допустим", - добавил Мягков. По его оценке, борьба идет не просто против неонацизма на Украине, и даже не против коллективного Запада, - борьба идет "со всеми мировыми силами зла".
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:52
"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы
"По факту Россия сегодня объединяет вокруг себя все силы добра, которые сражаются с нацистами образца 2022 года, извергами, убивающими мирных людей, сатанистами, поправшими все традиционные религии мира... И весь свободный мир, как в 1941-1945 годах, смотрит на нас с надеждой на спасение. Если мы проиграем решающую битву, то на большей части планеты возникнет новый рабовладельческий режим, который сегодня активно продвигают США и НАТО. Чтобы этого не допустить и объявлена частичная мобилизация в нашей стране", - подчеркнул Мягков. "Россия не погибнет, как не погибла ранее. Россию еще никто и никогда не ставил на колени", - добавил он.
Сегодня нужны воины-специалисты, прошедшие военную службу и горячие точки, имеющие хороший опыт участия в различных конфликтах, пояснил Мягков. "Но прежде всего, нужны люди, четко знающие свою цель, которая является и целью всей нашей огромной страны – Россия своих не бросает. Жители Донбасса, люди Русского мира в освобожденных районах бывшей Украинской ССР давно ждут руки помощи от России. Мы не можем отвергнуть их просьбу о спасении. Там живут наши братья, и мы должны им помочь", - полагает он.
Мужчина переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:42Специальная военная операция на Украине
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала