https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818461535.html

РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла"

РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла" - РИА Новости, 21.09.2022

РВИО объяснило частичную мобилизацию борьбой с "сатанистами" и "силами зла"

Частичная мобилизация - не прецедент в истории России, а сейчас нужна для борьбы "со всеми мировыми силами зла", "извергами" и "сатанистами", считает научный... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация - не прецедент в истории России, а сейчас нужна для борьбы "со всеми мировыми силами зла", "извергами" и "сатанистами", считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященном ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Частичная мобилизация в Российской Федерации не является чем-то уникальным для нашей страны, - такие меры осуществлялись в период боев Красной Армии с японскими агрессорами в ходе боев на реке Халхин-Гол в Монголии и во время боев с финнами в 1939-1940 годах", - отметил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО."Сегодня Россия быстрыми темпами возрождает свою мощь. Мы находимся на марше. И нового распада великой страны – как в 1991 году – уже не допустим", - добавил Мягков. По его оценке, борьба идет не просто против неонацизма на Украине, и даже не против коллективного Запада, - борьба идет "со всеми мировыми силами зла"."По факту Россия сегодня объединяет вокруг себя все силы добра, которые сражаются с нацистами образца 2022 года, извергами, убивающими мирных людей, сатанистами, поправшими все традиционные религии мира... И весь свободный мир, как в 1941-1945 годах, смотрит на нас с надеждой на спасение. Если мы проиграем решающую битву, то на большей части планеты возникнет новый рабовладельческий режим, который сегодня активно продвигают США и НАТО. Чтобы этого не допустить и объявлена частичная мобилизация в нашей стране", - подчеркнул Мягков. "Россия не погибнет, как не погибла ранее. Россию еще никто и никогда не ставил на колени", - добавил он.Сегодня нужны воины-специалисты, прошедшие военную службу и горячие точки, имеющие хороший опыт участия в различных конфликтах, пояснил Мягков. "Но прежде всего, нужны люди, четко знающие свою цель, которая является и целью всей нашей огромной страны – Россия своих не бросает. Жители Донбасса, люди Русского мира в освобожденных районах бывшей Украинской ССР давно ждут руки помощи от России. Мы не можем отвергнуть их просьбу о спасении. Там живут наши братья, и мы должны им помочь", - полагает он.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Кирилл Волков

общество, россия, российское военно-историческое общество (рвио), частичная мобилизация в россии