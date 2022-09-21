https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818444189.html

Регионы сообщают о выполнении задач по частичной мобилизации

Регионы сообщают о выполнении задач по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Регионы сообщают о выполнении задач по частичной мобилизации

Главы российских регионов один за другим сообщают о начале выполнения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по частичной мобилизации и о том, что РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:25

2022-09-21T15:25

2022-09-21T15:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

александр бурков

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:183:3028:1886_1920x0_80_0_0_5e8861d31136302f9b39edb437766eac.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главы российских регионов один за другим сообщают о начале выполнения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по частичной мобилизации и о том, что они возглавят призывные комиссии; в Марий Эл уже началось оповещение граждан, которые подлежат частичной мобилизации.Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Омская областьГубернатор Омской области Александр Бурков возглавил региональную призывную комиссию и вместе с военкоматом начал работу по частичной мобилизации.В своем Telegram-канале он пояснил, что общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов. Это коснется тех, кто отвечает трём условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт.Камчатский крайГубернатор Камчатского края поручил создать комиссию по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства региона."По поручению губернатора Камчатского края в регионе создана комиссия по частичной мобилизации. Её задача — организовать призыв граждан на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации", - приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.В составе комиссии будут работать представители правительства и законодательного собрания региона, а также "органов военного управления", уточнили в пресс-службе.Красноярский крайГубернатор края Александр Усс возглавит краевую призывную комиссию для частичной мобилизации, сообщила его пресс-служба.Первое заседание комиссии Усс проведет в четверг, уточнил первый замгубернатора - глава администрации губернатора Сергей Пономаренко в своем канале в Telegram.ЧувашияВласти Чувашии помогут военному комиссариату организовать работу по частичной мобилизации, заявил глава республики Олег Николаев. Он отметил, что "незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач - это, прежде всего, частичная мобилизация жителей Чувашии, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учетные специальности".Николаев добавил, что в связи с поставленными президентом России задачами принял решение о прекращении отпуска.Оренбургская областьОренбургская область немедленно приступила к выполнению задач, поставленных главой государства о частичной мобилизации, написал своём Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.Он уточнил, что уже в среду обсудит оперативные решения с членами правительства региона, военным комиссариатом и избиркомом области.Кемеровская областьПризывная комиссия по частичной мобилизации создана в Кузбассе, ее возглавил губернатор региона Сергей, Цивилев, сообщается в Telegram-канале главы региона."Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами президентом России", – написал также он.Марий ЭлОповещение граждан, подлежащих частичной мобилизации, началось в Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. Он отметил, что в обязательном порядке мобилизованные будут направлены на дополнительную подготовку в учебный центр Минобороны.Глава республики подчеркнул, что указ президента "будет исполнен в том количестве и в сроки, которые министерство обороны РФ определило для региона".КалмыкияПризывная комиссия по частичной мобилизации создана в Калмыкии, ее возглавил глава республики Бату Хасиков.БашкирияГлава Башкирии Радий Хабиров сообщил РИА Новости о создании в регионе мобилизационного штаба, который будет координировать работу по выполнению указа.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей шойгу, александр бурков, россия, безопасность