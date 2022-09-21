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На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации
На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны те, кто прибыл в регион после РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:58
2022-09-21T14:59
краснодарский край
владимир путин
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны те, кто прибыл в регион после 2015 года.Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения том, что в первую очередь мобилизованы будут граждане, прибывшие на территорию региона после 2015 года, якобы такое решение приняли власти Краснодарского края."Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось и подобных решений не принималось", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html
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краснодарский край, владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Краснодарский край, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
14:58 21.09.2022 (обновлено: 14:59 21.09.2022)
 
На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации

На Кубани опровергли слух о приоритете частичной мобилизации для прибывших с 2015 года

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны те, кто прибыл в регион после 2015 года.
Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения том, что в первую очередь мобилизованы будут граждане, прибывшие на территорию региона после 2015 года, якобы такое решение приняли власти Краснодарского края.
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Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации
"Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось и подобных решений не принималось", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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Краснодарский крайВладимир ПутинРоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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