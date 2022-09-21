https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818436016.html

На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации

На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

На Кубани опровергли слухи о приоритетах при частичной мобилизации

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны те, кто прибыл в регион после РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:58

2022-09-21T14:58

2022-09-21T14:59

краснодарский край

владимир путин

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны те, кто прибыл в регион после 2015 года.Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения том, что в первую очередь мобилизованы будут граждане, прибывшие на территорию региона после 2015 года, якобы такое решение приняли власти Краснодарского края."Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось и подобных решений не принималось", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html

https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии