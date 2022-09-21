https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818421440.html

Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов

Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов - РИА Новости, 21.09.2022

Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов

Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:24

2022-09-21T14:24

2022-09-21T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей нечаев

госдума рф

партия "новые люди"

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка – решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Частичная мобилизация военнослужащих с опытом, не новобранцев – это точно найденная мера, как сделать так, чтоб продвинуться вперед. Это способ закончить", - заявил на заседании Госдумы в среду парламентарий. Нечаев также подчеркнул, что зону конфликта на Украине надо также обеспечивать оружием и боеприпасами, и "вместе с частичной мобилизацией военнослужащих нам многое предстоит сделать в экономике, технологиях".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей нечаев, госдума рф, партия "новые люди", украина, частичная мобилизация в россии