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Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818421440.html
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов
Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей нечаев
госдума рф
партия "новые люди"
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка – решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Частичная мобилизация военнослужащих с опытом, не новобранцев – это точно найденная мера, как сделать так, чтоб продвинуться вперед. Это способ закончить", - заявил на заседании Госдумы в среду парламентарий. Нечаев также подчеркнул, что зону конфликта на Украине надо также обеспечивать оружием и боеприпасами, и "вместе с частичной мобилизацией военнослужащих нам многое предстоит сделать в экономике, технологиях".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
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безопасность, россия, алексей нечаев, госдума рф, партия "новые люди", украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Нечаев, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Украина, Частичная мобилизация в России
14:24 21.09.2022
 
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов

Нечаев назвал частичную мобилизацию способом закончить конфликт на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка – решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Частичная мобилизация военнослужащих с опытом, не новобранцев – это точно найденная мера, как сделать так, чтоб продвинуться вперед. Это способ закончить", - заявил на заседании Госдумы в среду парламентарий. Нечаев также подчеркнул, что зону конфликта на Украине надо также обеспечивать оружием и боеприпасами, и "вместе с частичной мобилизацией военнослужащих нам многое предстоит сделать в экономике, технологиях".
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:37Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексей НечаевГосдума РФПартия "Новые люди"УкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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