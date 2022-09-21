https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818421440.html
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов
Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей нечаев
госдума рф
партия "новые люди"
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация и переподготовка резервистов – способ закончить конфликт на Украине, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка – решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Частичная мобилизация военнослужащих с опытом, не новобранцев – это точно найденная мера, как сделать так, чтоб продвинуться вперед. Это способ закончить", - заявил на заседании Госдумы в среду парламентарий. Нечаев также подчеркнул, что зону конфликта на Украине надо также обеспечивать оружием и боеприпасами, и "вместе с частичной мобилизацией военнослужащих нам многое предстоит сделать в экономике, технологиях".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексей нечаев, госдума рф, партия "новые люди", украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Нечаев, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Украина, Частичная мобилизация в России
Лидер "Новых людей" одобрил частичную мобилизацию резервистов
Нечаев назвал частичную мобилизацию способом закончить конфликт на Украине