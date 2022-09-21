https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html

РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации

РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации

Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:30

2022-09-21T13:30

2022-09-21T14:39

специальная военная операция на украине

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

частичная мобилизация в россии

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает ведомство в среду."Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что редакции СМИ до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность по статье 13.15 КоАП, напомнил Роскомнадзор. А распространение ложной информации в интернете влечет "незамедлительную блокировку таких материалов". Аналогичный порядок публикации материалов СМИ действует в отношении специальной военной операции ВС РФ на Украине.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), частичная мобилизация в россии, технологии, россия, вооруженные силы рф