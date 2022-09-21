13:30 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации
Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает ведомство в среду.
"Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что редакции СМИ до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность по статье 13.15 КоАП, напомнил Роскомнадзор. А распространение ложной информации в интернете влечет "незамедлительную блокировку таких материалов". Аналогичный порядок публикации материалов СМИ действует в отношении специальной военной операции ВС РФ на Украине.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.