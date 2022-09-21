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РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации
Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:30
2022-09-21T14:39
специальная военная операция на украине
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
частичная мобилизация в россии
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает ведомство в среду."Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что редакции СМИ до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность по статье 13.15 КоАП, напомнил Роскомнадзор. А распространение ложной информации в интернете влечет "незамедлительную блокировку таких материалов". Аналогичный порядок публикации материалов СМИ действует в отношении специальной военной операции ВС РФ на Украине.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), частичная мобилизация в россии, технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Частичная мобилизация в России, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
13:30 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
 
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации

Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать только официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, сообщает ведомство в среду.
"Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что редакции СМИ до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность по статье 13.15 КоАП, напомнил Роскомнадзор. А распространение ложной информации в интернете влечет "незамедлительную блокировку таких материалов". Аналогичный порядок публикации материалов СМИ действует в отношении специальной военной операции ВС РФ на Украине.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Частичная мобилизация в РоссииТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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