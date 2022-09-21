https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818397785.html
Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов
Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов - РИА Новости, 21.09.2022
Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов
Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:18
2022-09-21T13:18
2022-09-21T13:18
геннадий зюганов
владимир путин
сергей шойгу
сирия
россия
донбасс
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов."Хочу успокоить всех, в том числе и мам, которые абсолютно правильно волнуются за своих детей… Если только лишь некоторых из них (резервистов - ред) призвать на службу и обеспечить им соответствующие подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность и есть мужество, чтобы принять такого рода решение", - заявил он журналистам.Зюганов отметил, что в стране "носят погоны почти три миллиона человек".Зюганов подчеркнул, что во время частичной мобилизации востребованы будут те, "кто в состоянии управлять сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и ПВО – их тоже в резерве достаточно много".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818386399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, владимир путин, сергей шойгу, сирия, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, безопасность
Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сирия, Россия, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов
Глава КПРФ Зюганов: для частичной мобилизации будет достаточно призвать резервистов
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
"Хочу успокоить всех, в том числе и мам, которые абсолютно правильно волнуются за своих детей… Если только лишь некоторых из них (резервистов - ред) призвать на службу и обеспечить им соответствующие подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность и есть мужество, чтобы принять такого рода решение", - заявил он журналистам.
Зюганов отметил, что в стране "носят погоны почти три миллиона человек".
"Это огромная, хорошо оснащенная и обученная армия, которая прошла испытания и Афганской войной, и чеченскими неурядицами, и Сирией, и оперативной обстановкой на Донбассе. Там вполне достаточно профессиональных и грамотных людей", - сказал депутат.
Зюганов подчеркнул, что во время частичной мобилизации востребованы будут те, "кто в состоянии управлять сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и ПВО – их тоже в резерве достаточно много".
"Мы не можем проиграть битву за Донбасс, битву за мир нацистам, фашистам и бандеровцам. Полностью согласен с обращением нашего президента и основными пунктами, которые там изложены", - заключил он.
Президент России Владимир Путин
подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Глава Минобороны Сергей Шойгу
заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.