https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818397785.html

Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов

Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов - РИА Новости, 21.09.2022

Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов

Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:18

2022-09-21T13:18

2022-09-21T13:18

геннадий зюганов

владимир путин

сергей шойгу

сирия

россия

донбасс

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов."Хочу успокоить всех, в том числе и мам, которые абсолютно правильно волнуются за своих детей… Если только лишь некоторых из них (резервистов - ред) призвать на службу и обеспечить им соответствующие подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность и есть мужество, чтобы принять такого рода решение", - заявил он журналистам.Зюганов отметил, что в стране "носят погоны почти три миллиона человек".Зюганов подчеркнул, что во время частичной мобилизации востребованы будут те, "кто в состоянии управлять сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и ПВО – их тоже в резерве достаточно много".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818386399.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

геннадий зюганов, владимир путин, сергей шойгу, сирия, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, безопасность