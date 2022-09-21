https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818394732.html

Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации

Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:07

2022-09-21T13:07

2022-09-21T13:07

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

нато

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет, заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду объяснил, как изменились условия: Россия фактически сталкивается с военным потенциалом НАТО и других недружественных стран.Тринадцатого сентября Песков сообщал, отвечая на вопросы журналистов, что в тот момент о мобилизации в России "речи не идет"."Во-первых, фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идет", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идет. О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, что изменилось за неделю.Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818386399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, нато, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии