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Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации
Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:07
2022-09-21T13:07
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
нато
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет, заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду объяснил, как изменились условия: Россия фактически сталкивается с военным потенциалом НАТО и других недружественных стран.Тринадцатого сентября Песков сообщал, отвечая на вопросы журналистов, что в тот момент о мобилизации в России "речи не идет"."Во-первых, фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идет", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идет. О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, что изменилось за неделю.Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, нато, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, НАТО, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России
13:07 21.09.2022
 
Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков: Путин объяснил, какие возникли условия для частичной мобилизации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет, заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду объяснил, как изменились условия: Россия фактически сталкивается с военным потенциалом НАТО и других недружественных стран.
Тринадцатого сентября Песков сообщал, отвечая на вопросы журналистов, что в тот момент о мобилизации в России "речи не идет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации
"Во-первых, фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идет", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идет. О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, что изменилось за неделю.
Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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БезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияНАТОДмитрий ПесковЧастичная мобилизация в России
 
 
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