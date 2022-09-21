Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП
Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников АП
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации.
"Пока не знаю. Не могу ответить на это вопрос, будут разъяснения предоставляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, распространяется ли на сотрудников администрации президента отсрочка от частичной мобилизации по аналогии с депутатами Госдумы и сенаторами СФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.