https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html

Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП

Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП - РИА Новости, 21.09.2022

Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП

В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:57

2022-09-21T12:57

2022-09-21T12:57

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сергей шойгу

россия

украина

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации."Пока не знаю. Не могу ответить на это вопрос, будут разъяснения предоставляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, распространяется ли на сотрудников администрации президента отсрочка от частичной мобилизации по аналогии с депутатами Госдумы и сенаторами СФ.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818383227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, безопасность