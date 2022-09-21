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Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП - РИА Новости, 21.09.2022
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Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП
Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП - РИА Новости, 21.09.2022
Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП
В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:57
2022-09-21T12:57
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации."Пока не знаю. Не могу ответить на это вопрос, будут разъяснения предоставляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, распространяется ли на сотрудников администрации президента отсрочка от частичной мобилизации по аналогии с депутатами Госдумы и сенаторами СФ.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Госдума РФ, Безопасность
12:57 21.09.2022
 
Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП

Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников АП

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:04Специальная военная операция на Украине
В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации
"Пока не знаю. Не могу ответить на это вопрос, будут разъяснения предоставляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, распространяется ли на сотрудников администрации президента отсрочка от частичной мобилизации по аналогии с депутатами Госдумы и сенаторами СФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:41Специальная военная операция на Украине
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаГосдума РФБезопасность
 
 
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