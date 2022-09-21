https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс
В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:42
2022-09-21T13:42
2022-09-21T16:06
сергей шойгу
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
частичная мобилизация в россии
донбасс
днр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Коц, Мария Марикян. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить специальную военную операцию армией мирного времени практически невозможно. Нужно больше людей, больше обученной пехоты. О том, какие направления развития Вооруженных сил обозначил министр обороны Сергей Шойгу, — в материале РИА Новости.Призыв на фронтВ ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Это 1,1 процента общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов человек.Сергей Шойгу отметил, что о призыве студентов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не направят солдат-срочников.В первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. "Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию", — подчеркнул министр. И уточнил, что все получат статус военнослужащих по контракту.Могут призвать и выпускников военных кафедр, если понадобятся их специальности. "Если нет, они продолжат спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", — сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Всем работникам ОПК полагается отсрочка от призыва.Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению боевых задач. Это нужно для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных регионов. "Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать", — пояснил Шойгу.Соколов напомнил, что Россия ввела на Украину относительно малочисленный контингент — 120-150 тысяч. При этом в довоенных ВСУ было порядка 200 тысяч. Если суммировать все силовые подразделения, то под ружье Киев может поставить миллион. Мобилизационный ресурс России, по словам Шойгу, — 25 миллионов.Люди без опыта не нужныСекретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годных к службе нельзя мобилизовать по закону.Юридического запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления полностью готовы, отметил Шойгу. Главам регионов уже поручено обеспечить призыв в срок. Оперативно отреагировали в Рязанской, Пермской, Курской, Волгоградской областях, также в Санкт-Петербурге и Туве. Создаются призывные комиссии, населению разъясняют указ. Особо подчеркивается, что людей без опыта не призовут."Президент четко и ясно сказал, что речь идет о тех, у кого есть военно-учетная специальность, — говорит военный эксперт Александр Жилин. — Это люди, служившие в Вооруженных силах, с подготовкой. У них в военном билете написано: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Если призвать офисный планктон, они навоюют немного".Потеряли полсоставаГлава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона в ходе спецоперации потеряла половину личного состава. "На начальном этапе в Вооруженных силах Украины было 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 и раненых — 49 368", — сказал он.Потери российской армии — 5937 человек. Больше 90% раненых вернулись в строй — благодаря медикам.Россия ведет боевые действия не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, напомнил Шойгу. И добавил: Украина полностью лишилась собственного оружия, остававшегося еще с советских времен. Европейские страны, у которых также было оружие, изготовленное в СССР, ради Киева "вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их подмели".Самый яркий пример — Польша, передавшая Украине модернизированные советские танки Т-72М. По сути дела, Войско польское осталось без тяжелой бронетехники. А немецкие "Леопарды", американские "Абрамсы" и южнокорейские "Черные пантеры" союзники поставлять пока не спешат.Тем не менее Украина спешно вооружается. До осенней распутицы у ВСУ есть возможность ударить по нескольким направлениям. В ближайшие дни стоит ожидать обострения по всей линии фронта. Киев вряд ли упустит шанс атаковать российские части и соединения, пока их не пополнили резервисты, и нанести ракетно-артиллерийские удары по местам проведения референдума.
https://ria.ru/20220921/vs-1818394880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей шойгу, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, частичная мобилизация в россии, донбасс, днр, лнр, армия
Сергей Шойгу, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Частичная мобилизация в России, Донбасс, ДНР, ЛНР, Армия, Специальная военная операция на Украине
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Коц, Мария Марикян. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить специальную военную операцию армией мирного времени практически невозможно. Нужно больше людей, больше обученной пехоты. О том, какие направления развития Вооруженных сил обозначил министр обороны Сергей Шойгу, — в материале РИА Новости.
В ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Это 1,1 процента общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов человек.
Сергей Шойгу отметил, что о призыве студентов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не направят солдат-срочников.
В первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. "Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию", — подчеркнул министр. И уточнил, что все получат статус военнослужащих по контракту.
Могут призвать и выпускников военных кафедр, если понадобятся их специальности. "Если нет, они продолжат спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", — сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Всем работникам ОПК полагается отсрочка от призыва.
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению боевых задач. Это нужно для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных регионов. "Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать", — пояснил Шойгу.
"Хотя Украина уже потеряла значительную часть военной техники и личного состава, ВСУ сохраняют боеспособность, — говорит РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — В последнее время наблюдается интернационализация конфликта — в рядах украинской армии все больше иностранных наемников и военных советников. В некоторых подразделениях их большинство. Плюс прошло уже несколько волн мобилизации. Украинских военных на фронте банально больше, чем наших. А чтобы наступать, нужно иметь численное превосходство".
Соколов напомнил, что Россия ввела на Украину относительно малочисленный контингент — 120-150 тысяч. При этом в довоенных ВСУ было порядка 200 тысяч. Если суммировать все силовые подразделения, то под ружье Киев может поставить миллион. Мобилизационный ресурс России, по словам Шойгу, — 25 миллионов.
Секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годных к службе нельзя мобилизовать по закону.
"Согласно указу, увольняться будут только по трем показателям: по состоянию здоровья, достижению предельного возраста, по решению суда, если осужден", — добавил Точенов.
Юридического запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.
База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления полностью готовы, отметил Шойгу. Главам регионов уже поручено обеспечить призыв в срок. Оперативно отреагировали в Рязанской, Пермской, Курской, Волгоградской областях, также в Санкт-Петербурге и Туве. Создаются призывные комиссии, населению разъясняют указ. Особо подчеркивается, что людей без опыта не призовут.
"Президент четко и ясно сказал, что речь идет о тех, у кого есть военно-учетная специальность, — говорит военный эксперт Александр Жилин. — Это люди, служившие в Вооруженных силах, с подготовкой. У них в военном билете написано: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Если призвать офисный планктон, они навоюют немного".
Глава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона в ходе спецоперации потеряла половину личного состава. "На начальном этапе в Вооруженных силах Украины было 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 и раненых — 49 368", — сказал он.
Потери российской армии — 5937 человек. Больше 90% раненых вернулись в строй — благодаря медикам.
Россия ведет боевые действия не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, напомнил Шойгу. И добавил: Украина полностью лишилась собственного оружия, остававшегося еще с советских времен. Европейские страны, у которых также было оружие, изготовленное в СССР, ради Киева "вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их подмели".
Самый яркий пример — Польша, передавшая Украине модернизированные советские танки Т-72М. По сути дела, Войско польское осталось без тяжелой бронетехники. А немецкие "Леопарды", американские "Абрамсы" и южнокорейские "Черные пантеры" союзники поставлять пока не спешат.
Тем не менее Украина спешно вооружается. До осенней распутицы у ВСУ есть возможность ударить по нескольким направлениям. В ближайшие дни стоит ожидать обострения по всей линии фронта. Киев вряд ли упустит шанс атаковать российские части и соединения, пока их не пополнили резервисты, и нанести ракетно-артиллерийские удары по местам проведения референдума.