https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс

"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022

"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:42

2022-09-21T13:42

2022-09-21T16:06

сергей шойгу

украина

россия

безопасность

вооруженные силы украины

частичная мобилизация в россии

донбасс

днр

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Коц, Мария Марикян. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить специальную военную операцию армией мирного времени практически невозможно. Нужно больше людей, больше обученной пехоты. О том, какие направления развития Вооруженных сил обозначил министр обороны Сергей Шойгу, — в материале РИА Новости.Призыв на фронтВ ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Это 1,1 процента общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов человек.Сергей Шойгу отметил, что о призыве студентов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не направят солдат-срочников.В первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. "Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию", — подчеркнул министр. И уточнил, что все получат статус военнослужащих по контракту.Могут призвать и выпускников военных кафедр, если понадобятся их специальности. "Если нет, они продолжат спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", — сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Всем работникам ОПК полагается отсрочка от призыва.Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению боевых задач. Это нужно для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных регионов. "Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать", — пояснил Шойгу.Соколов напомнил, что Россия ввела на Украину относительно малочисленный контингент — 120-150 тысяч. При этом в довоенных ВСУ было порядка 200 тысяч. Если суммировать все силовые подразделения, то под ружье Киев может поставить миллион. Мобилизационный ресурс России, по словам Шойгу, — 25 миллионов.Люди без опыта не нужныСекретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годных к службе нельзя мобилизовать по закону.Юридического запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления полностью готовы, отметил Шойгу. Главам регионов уже поручено обеспечить призыв в срок. Оперативно отреагировали в Рязанской, Пермской, Курской, Волгоградской областях, также в Санкт-Петербурге и Туве. Создаются призывные комиссии, населению разъясняют указ. Особо подчеркивается, что людей без опыта не призовут."Президент четко и ясно сказал, что речь идет о тех, у кого есть военно-учетная специальность, — говорит военный эксперт Александр Жилин. — Это люди, служившие в Вооруженных силах, с подготовкой. У них в военном билете написано: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Если призвать офисный планктон, они навоюют немного".Потеряли полсоставаГлава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона в ходе спецоперации потеряла половину личного состава. "На начальном этапе в Вооруженных силах Украины было 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 и раненых — 49 368", — сказал он.Потери российской армии — 5937 человек. Больше 90% раненых вернулись в строй — благодаря медикам.Россия ведет боевые действия не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, напомнил Шойгу. И добавил: Украина полностью лишилась собственного оружия, остававшегося еще с советских времен. Европейские страны, у которых также было оружие, изготовленное в СССР, ради Киева "вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их подмели".Самый яркий пример — Польша, передавшая Украине модернизированные советские танки Т-72М. По сути дела, Войско польское осталось без тяжелой бронетехники. А немецкие "Леопарды", американские "Абрамсы" и южнокорейские "Черные пантеры" союзники поставлять пока не спешат.Тем не менее Украина спешно вооружается. До осенней распутицы у ВСУ есть возможность ударить по нескольким направлениям. В ближайшие дни стоит ожидать обострения по всей линии фронта. Киев вряд ли упустит шанс атаковать российские части и соединения, пока их не пополнили резервисты, и нанести ракетно-артиллерийские удары по местам проведения референдума.

https://ria.ru/20220921/vs-1818394880.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

сергей шойгу, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, частичная мобилизация в россии, донбасс, днр, лнр, армия