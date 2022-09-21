https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818388841.html

Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами

Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами

Командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:54

2022-09-21T12:54

2022-09-21T12:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации", - сказал он.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, сергей шойгу, безопасность, частичная мобилизация в россии