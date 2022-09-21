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Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818388841.html
Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами
Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами
Командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:54
2022-09-21T12:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации", - сказал он.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, сергей шойгу, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Частичная мобилизация в России
12:54 21.09.2022
 
Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с субъектами

Шойгу поручил командующим округов взаимодействовать с субъектами по частичной мобилизации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации", - сказал он.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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