https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385198.html

Глава Удмуртии возглавит комиссию по частичной мобилизации

Глава Удмуртии возглавит комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Глава Удмуртии возглавит комиссию по частичной мобилизации

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что лично возглавит комиссию по частичной мобилизации в регионе. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:46

2022-09-21T12:46

2022-09-21T12:46

специальная военная операция на украине

александр бречалов

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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УФА, 21 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что лично возглавит комиссию по частичной мобилизации в регионе.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Бречалов в своём Telegram-канале рассказал, что Удмуртия с первых дней специальной военной операции включилась в работу по отбору граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту, а также по направлению добровольцев в зону проведения спецоперации. В первую очередь, это те люди, которые имеют боевой опыт и необходимую подготовку."Безусловно, мы окажем всю необходимую помощь и поддержку нашему военному комиссариату. Комиссию по частичной мобилизации на территории Удмуртии возглавлю лично", - заявил Бречалов.Он добавил, что власти региона будут поддерживать бойцов современной техникой."Удмуртия – особенная республика, у нас 12 военных заводов. Наши заводчане работают порой в три смены, чтобы в полном объеме выполнить гособоронзаказ и обеспечить армию качественным вооружением. И этот трудовой подвиг не менее важен, чем победы на передовой", - сказал глава республики.Он отметил, что президент поставил задачу нарастить выпуск вооружений и военной техники, развернуть дополнительные производственные мощности. "Помощь и содействие, которые потребуются нашим заводам со стороны республики, будут оказаны в полном объеме", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818379213.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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александр бречалов, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии