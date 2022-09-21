https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html
Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва
Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва - РИА Новости, 21.09.2022
Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:40
2022-09-21T12:40
2022-09-21T12:43
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220921/opoveschenie-1818383374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
12:40 21.09.2022 (обновлено: 12:43 21.09.2022)
Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва
Министр обороны Шойгу: сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку на период работы