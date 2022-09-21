https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html

Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва

Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва - РИА Новости, 21.09.2022

Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:40

2022-09-21T12:40

2022-09-21T12:43

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220921/opoveschenie-1818383374.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, частичная мобилизация в россии