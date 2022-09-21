https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html
Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации
Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:39
2022-09-21T12:39
2022-09-21T12:54
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия
Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия
12:39 21.09.2022 (обновлено: 12:54 21.09.2022)
Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации
Глава Минобороны Шойгу: мобилизованные граждане получат статус военнослужащих по контракту