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Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации
Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:39
2022-09-21T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что этот пункт для служебного пользования.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - уточнил пресс-секретарь Путина.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html
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безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
12:39 21.09.2022 (обновлено: 13:41 21.09.2022)
 
Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации

Песков: седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации — для служебного пользования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция срочного обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам
Трансляция срочного обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция срочного обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что этот пункт для служебного пользования.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", - сказал Песков журналистам, на вопрос, почему 7-й пункт указа официально не опубликован.
"Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - уточнил пресс-секретарь Путина.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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