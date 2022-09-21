https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382451.html

Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации

Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:39

2022-09-21T12:39

2022-09-21T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что этот пункт для служебного пользования.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - уточнил пресс-секретарь Путина.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии