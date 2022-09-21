12:39 21.09.2022 (обновлено: 13:41 21.09.2022)
Песков отказался раскрыть ceдьмой пункт указа о частичной мобилизации
Песков: седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации — для служебного пользования
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция срочного обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам
Трансляция срочного обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что этот пункт для служебного пользования.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", - сказал Песков журналистам, на вопрос, почему 7-й пункт указа официально не опубликован.
"Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - уточнил пресс-секретарь Путина.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.