https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818379213.html

Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации

Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:32

2022-09-21T12:32

2022-09-21T13:03

специальная военная операция на украине

госдума рф

частичная мобилизация в россии

вячеслав володин

политика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации."Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие..., но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем", - отметил Володин в ходе заседания в среду.Спикер ГД подчеркнул, что Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.

https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, политика, вооруженные силы рф