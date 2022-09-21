https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818379213.html
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:32
2022-09-21T12:32
2022-09-21T13:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
частичная мобилизация в россии
вячеслав володин
политика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_03af42d3b236a829c9de584e200bdc5b.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации."Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие..., но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем", - отметил Володин в ходе заседания в среду.Спикер ГД подчеркнул, что Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.
https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_327:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_9cf689ada20f74095d2972c5d728314d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, политика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Володин, Политика, Вооруженные силы РФ
12:32 21.09.2022 (обновлено: 13:03 21.09.2022)
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации
Володин поручил определить, кого из депутатов можно востребовать при частичной мобилизации
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.
"Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие..., но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем", - отметил Володин в ходе заседания в среду.
Спикер ГД подчеркнул, что Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.