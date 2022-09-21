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Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818379213.html
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:32
2022-09-21T13:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
частичная мобилизация в россии
вячеслав володин
политика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации."Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие..., но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем", - отметил Володин в ходе заседания в среду.Спикер ГД подчеркнул, что Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.
https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html
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госдума рф, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, политика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Володин, Политика, Вооруженные силы РФ
12:32 21.09.2022 (обновлено: 13:03 21.09.2022)
 
Володин поручил определить в ГД востребованных при частичной мобилизации

Володин поручил определить, кого из депутатов можно востребовать при частичной мобилизации

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.
"Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие..., но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем", - отметил Володин в ходе заседания в среду.
Спикер ГД подчеркнул, что Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:05
В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав ВолодинПолитикаВооруженные силы РФ
 
 
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