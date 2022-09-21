https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818377126.html

Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации

Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации

Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием генерального штаба, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:23

2022-09-21T12:23

2022-09-21T12:23

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

игорь артамонов

липецкая область

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием генерального штаба, сообщили в правительстве региона.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."После обращения президента России Владимира Путина губернатор Липецкой области провёл совещание с руководителями военных и силовых ведомств региона. Были уточнены первоочередные задачи. (Губернатор - ред.) Игорь Артамонов возглавил призывную комиссию по мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Липецкой области", — сообщило правительство Липецкой области в Telegram-канале.

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политика, владимир путин, игорь артамонов, липецкая область, россия, частичная мобилизация в россии