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Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации
Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации
Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием генерального штаба, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:23
2022-09-21T12:23
2022-09-21T12:23
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
игорь артамонов
липецкая область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием генерального штаба, сообщили в правительстве региона.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."После обращения президента России Владимира Путина губернатор Липецкой области провёл совещание с руководителями военных и силовых ведомств региона. Были уточнены первоочередные задачи. (Губернатор - ред.) Игорь Артамонов возглавил призывную комиссию по мобилизации, которая будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Липецкой области", — сообщило правительство Липецкой области в Telegram-канале.
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политика, владимир путин, игорь артамонов, липецкая область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия, Частичная мобилизация в России
Липецкий губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации
Губернатор Артамонов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Липецкой области