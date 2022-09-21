https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375433.html
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации
Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:21
вячеслав володин
госдума рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин."В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", Государственная Дума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
12:14 21.09.2022 (обновлено: 12:21 21.09.2022)
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации
Спикер Госдумы Володин сообщил о получении уведомления об объявлении частичной мобилизации