https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375433.html

Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации

Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации

Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:14

2022-09-21T12:14

2022-09-21T12:21

вячеслав володин

госдума рф

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин."В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", Государственная Дума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии