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Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации
Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:21
вячеслав володин
госдума рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин."В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", Государственная Дума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
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вячеслав володин, госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
12:14 21.09.2022 (обновлено: 12:21 21.09.2022)
 
Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации

Спикер Госдумы Володин сообщил о получении уведомления об объявлении частичной мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
"В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", Государственная Дума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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