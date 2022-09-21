https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html

Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества

Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества - РИА Новости, 21.09.2022

Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества

Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:37

2022-09-21T11:37

2022-09-21T11:37

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества, заявил лидер ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги (мы не сомневаемся, какими они будут), указ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества. И он тоже - один, теперь единственно верный", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он обратил внимание на предупреждение президента РФ в адрес западных государств о недопустимости ядерного шантажа. "Роза ветров" действительно может развернуться и в их сторону, а шутки с одной из крупнейших ядерных держав весьма опасны. "Это не блеф", - сказано предельно четко", - написал Слуцкий.Россия защитит свой суверенитет и русских людей в условиях, когда Запад перешел все красные линии "в маниакальном стремлении ослабить нашу страну", указал лидер ЛДПР. И это самое главное в выступлении Путина, добавил он. Решение о проведении спецоперации было единственно верным, продолжил Слуцкий: Россия спасает Донбасс от "геноцида и террора нацистского режима, которым управляют далеко не в Киеве"."Мы были готовы к переговорам на условиях денацификации и демилитаризации Украины. Но – и об этом сегодня прямо и публично сказал Владимир Владимирович – Вашингтон фактически дал прямое указание сорвать все намечавшиеся мирные договоренности. Цель очевидна - обескровить, разорвать и разграбить нашу страну. Ни украинцев, ни россиян им не жалко", - написал глава комитета ГД.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818339614.html

https://ria.ru/20220921/srochniki-1818335126.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, лдпр, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик)