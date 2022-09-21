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Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества - РИА Новости, 21.09.2022
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:37
2022-09-21T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лдпр
госдума рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества, заявил лидер ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги (мы не сомневаемся, какими они будут), указ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества. И он тоже - один, теперь единственно верный", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он обратил внимание на предупреждение президента РФ в адрес западных государств о недопустимости ядерного шантажа. "Роза ветров" действительно может развернуться и в их сторону, а шутки с одной из крупнейших ядерных держав весьма опасны. "Это не блеф", - сказано предельно четко", - написал Слуцкий.Россия защитит свой суверенитет и русских людей в условиях, когда Запад перешел все красные линии "в маниакальном стремлении ослабить нашу страну", указал лидер ЛДПР. И это самое главное в выступлении Путина, добавил он. Решение о проведении спецоперации было единственно верным, продолжил Слуцкий: Россия спасает Донбасс от "геноцида и террора нацистского режима, которым управляют далеко не в Киеве"."Мы были готовы к переговорам на условиях денацификации и демилитаризации Украины. Но – и об этом сегодня прямо и публично сказал Владимир Владимирович – Вашингтон фактически дал прямое указание сорвать все намечавшиеся мирные договоренности. Цель очевидна - обескровить, разорвать и разграбить нашу страну. Ни украинцев, ни россиян им не жалко", - написал глава комитета ГД.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818339614.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, россия, лдпр, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЛДПР, Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Леонид Слуцкий (политик)
11:37 21.09.2022
 
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества

Слуцкий назвал референдумы и частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества, заявил лидер ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги (мы не сомневаемся, какими они будут), указ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества. И он тоже - один, теперь единственно верный", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
Также он обратил внимание на предупреждение президента РФ в адрес западных государств о недопустимости ядерного шантажа. "Роза ветров" действительно может развернуться и в их сторону, а шутки с одной из крупнейших ядерных держав весьма опасны. "Это не блеф", - сказано предельно четко", - написал Слуцкий.
Россия защитит свой суверенитет и русских людей в условиях, когда Запад перешел все красные линии "в маниакальном стремлении ослабить нашу страну", указал лидер ЛДПР. И это самое главное в выступлении Путина, добавил он. Решение о проведении спецоперации было единственно верным, продолжил Слуцкий: Россия спасает Донбасс от "геноцида и террора нацистского режима, которым управляют далеко не в Киеве".
"Мы были готовы к переговорам на условиях денацификации и демилитаризации Украины. Но – и об этом сегодня прямо и публично сказал Владимир Владимирович – Вашингтон фактически дал прямое указание сорвать все намечавшиеся мирные договоренности. Цель очевидна - обескровить, разорвать и разграбить нашу страну. Ни украинцев, ни россиян им не жалко", - написал глава комитета ГД.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:03Специальная военная операция на Украине
В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:42Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛДПРГосдума РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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