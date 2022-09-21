Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
Слуцкий назвал референдумы и частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а также указ президента РФ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества, заявил лидер ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги (мы не сомневаемся, какими они будут), указ о частичной мобилизации – путь к сохранению нашего общего Отечества. И он тоже - один, теперь единственно верный", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он обратил внимание на предупреждение президента РФ в адрес западных государств о недопустимости ядерного шантажа. "Роза ветров" действительно может развернуться и в их сторону, а шутки с одной из крупнейших ядерных держав весьма опасны. "Это не блеф", - сказано предельно четко", - написал Слуцкий.
Россия защитит свой суверенитет и русских людей в условиях, когда Запад перешел все красные линии "в маниакальном стремлении ослабить нашу страну", указал лидер ЛДПР. И это самое главное в выступлении Путина, добавил он. Решение о проведении спецоперации было единственно верным, продолжил Слуцкий: Россия спасает Донбасс от "геноцида и террора нацистского режима, которым управляют далеко не в Киеве".
"Мы были готовы к переговорам на условиях денацификации и демилитаризации Украины. Но – и об этом сегодня прямо и публично сказал Владимир Владимирович – Вашингтон фактически дал прямое указание сорвать все намечавшиеся мирные договоренности. Цель очевидна - обескровить, разорвать и разграбить нашу страну. Ни украинцев, ни россиян им не жалко", - написал глава комитета ГД.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.