https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818351927.html

В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации

В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации

Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:57

2022-09-21T10:57

2022-09-21T11:20

в мире

павел малков

рязанская область

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое для обеспечения выполнения указа о частичной мобилизации."Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о частичной мобилизации для защиты нашей страны. Решение необходимое, полностью поддерживаю позицию главы государства. В Рязанской области сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение указа. Количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам", - написал Малков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818348431.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павел малков, рязанская область, частичная мобилизация в россии