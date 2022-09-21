https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818351927.html
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации
Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:57
2022-09-21T10:57
2022-09-21T11:20
в мире
павел малков
рязанская область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое для обеспечения выполнения указа о частичной мобилизации."Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о частичной мобилизации для защиты нашей страны. Решение необходимое, полностью поддерживаю позицию главы государства. В Рязанской области сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение указа. Количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел малков, рязанская область, частичная мобилизация в россии
В мире, Павел Малков, Рязанская область, Частичная мобилизация в России
10:57 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации
Рязанский губернатор Малков: сделаем все для выполнения указа о частичной мобилизации