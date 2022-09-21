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В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации
Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:57
2022-09-21T11:20
в мире
павел малков
рязанская область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое для обеспечения выполнения указа о частичной мобилизации."Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о частичной мобилизации для защиты нашей страны. Решение необходимое, полностью поддерживаю позицию главы государства. В Рязанской области сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение указа. Количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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в мире, павел малков, рязанская область, частичная мобилизация в россии
В мире, Павел Малков, Рязанская область, Частичная мобилизация в России
10:57 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
В Рязанской области исполнят указ о частичной мобилизации

Рязанский губернатор Малков: сделаем все для выполнения указа о частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что регион сделает все необходимое для обеспечения выполнения указа о частичной мобилизации.
"Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о частичной мобилизации для защиты нашей страны. Решение необходимое, полностью поддерживаю позицию главы государства. В Рязанской области сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение указа. Количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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В миреПавел МалковРязанская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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