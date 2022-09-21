https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818350364.html
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2022
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:49
2022-09-21T10:49
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
севастополь
политика
михаил развожаев
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"."Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:49 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
Развожаев заявил о создании в Севастополе комиссии по частичной мобилизации во главе с ним