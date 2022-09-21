https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818350364.html

Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе

Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2022

Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:49

2022-09-21T10:49

2022-09-21T11:20

специальная военная операция на украине

севастополь

политика

михаил развожаев

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"."Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

севастополь, политика, михаил развожаев, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии