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Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2022
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:49
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
севастополь
политика
михаил развожаев
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"."Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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севастополь, политика, михаил развожаев, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Политика, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
10:49 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Развожаев возглавит комиссию по частичной мобилизации в Севастополе

Развожаев заявил о создании в Севастополе комиссии по частичной мобилизации во главе с ним

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что лично возглавит создаваемую в городе призывную комиссию для частичной мобилизации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
"Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПолитикаМихаил РазвожаевРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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