https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818346744.html

Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации

Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации

Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:35

2022-09-21T10:35

2022-09-21T11:20

сергей аксенов (политик)

владимир путин

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"."Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня каждый обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую победу."Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила – в единстве, правда – на нашей стороне", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220921/resurs-1818337186.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии