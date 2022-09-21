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Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации
Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации
Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:35
2022-09-21T11:20
сергей аксенов (политик)
владимир путин
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"."Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня каждый обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую победу."Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила – в единстве, правда – на нашей стороне", - подчеркнул Аксенов.
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сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
10:35 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Власти Крыма помогут комиссариатам в частичной мобилизации

Глава Крыма Аксенов: власти помогут комиссариатам в частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса
"Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня каждый обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую победу.
"Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила – в единстве, правда – на нашей стороне", - подчеркнул Аксенов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:24
Курская область начнет выполнять задачи по частичной мобилизации
 
Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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