https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818344398.html
Курская область начнет выполнять задачи по частичной мобилизации
Курская область начнет выполнять задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Курская область начнет выполнять задачи по частичной мобилизации
Курская область сейчас же начнет выполнять поставленные президентом задачи по частичной мобилизации, принятые решения назрели, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:24
2022-09-21T10:24
2022-09-21T11:20
роман старовойт
сергей шойгу
курская область
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Курская область сейчас же начнет выполнять поставленные президентом задачи по частичной мобилизации, принятые решения назрели, заявил губернатор региона Роман Старовойт.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Как житель Курской области, как руководитель приграничного региона, о котором только что в своем выступлении говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, хочу выразить слова поддержки. Принятые решения, безусловно, назрели, поэтому Курская область сейчас же начнёт выполнять задачи, поставленные президентом", — написал Старовойт в своём Telegram-канале."Ни для кого не секрет, что постоянные обстрелы приграничных районов Курской области - это акты агрессии неонацистского украинского режима, поэтому мы обязаны сплотиться, с тем чтобы защитить нашу страну, защитить наше право на самоопределение", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0644e74ae141d1071a255d279adcd669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, сергей шойгу, курская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Роман Старовойт, Сергей Шойгу, Курская область, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России
10:24 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Курская область начнет выполнять задачи по частичной мобилизации
Глава Курской области Старовойт: регион начинает выполнять задачи по частичной мобилизации