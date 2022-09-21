https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818330539.html

Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации

Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации

Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:24

2022-09-21T09:24

2022-09-21T11:20

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны, сообщает пресс-служба Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии