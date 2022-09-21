https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818330539.html
Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации
Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации
Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:24
2022-09-21T09:24
2022-09-21T11:20
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны, сообщает пресс-служба Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
09:24 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Главам регионов поручили обеспечить призыв по частичной мобилизации
Путин поручил главам регионов обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации