https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327771.html
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин
Призыву на частичную мобилизацию будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, они будут проходить дополнительную военную... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:13
2022-09-21T09:13
2022-09-21T10:35
безопасность
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Призыву на частичную мобилизацию будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, они будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация в Донбассе и спецоперация."Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции", - сказал президент."Особо подчеркну, что граждане России, призванные в военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сообщил Путин в среду в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220921/prikaz-1818329518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, донбасс
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Донбасс
09:13 21.09.2022 (обновлено: 10:35 21.09.2022)
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин
Президент Путин: призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Призыву на частичную мобилизацию будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, они будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация в Донбассе
и спецоперация.
"Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции", - сказал президент.
"Особо подчеркну, что граждане России, призванные в военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сообщил Путин в среду в обращении к россиянам.