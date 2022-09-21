https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327771.html

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, заявил Путин

Призыву на частичную мобилизацию будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, они будут проходить дополнительную военную... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:13

2022-09-21T09:13

2022-09-21T10:35

безопасность

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Призыву на частичную мобилизацию будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, они будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация в Донбассе и спецоперация."Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции", - сказал президент."Особо подчеркну, что граждане России, призванные в военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сообщил Путин в среду в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220921/prikaz-1818329518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, донбасс