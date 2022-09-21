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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:45
2022-09-21T16:58
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
россия
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ООН, 21 сен -РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Его выступление на общих прениях намечено на 24 сентября, запланировано как минимум 20 встреч на полях.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:45 21.09.2022 (обновлено: 16:58 21.09.2022)
 
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Генассамблеи

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен -РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Его выступление на общих прениях намечено на 24 сентября, запланировано как минимум 20 встреч на полях.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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