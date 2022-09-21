https://ria.ru/20220921/lavrov-1818472356.html
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:45
2022-09-21T16:45
2022-09-21T16:58
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 21 сен -РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Его выступление на общих прениях намечено на 24 сентября, запланировано как минимум 20 встреч на полях.
https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:45 21.09.2022 (обновлено: 16:58 21.09.2022)
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Генассамблеи