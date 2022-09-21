https://ria.ru/20220921/lavrov-1818472356.html

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:45

2022-09-21T16:45

2022-09-21T16:58

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 21 сен -РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Его выступление на общих прениях намечено на 24 сентября, запланировано как минимум 20 встреч на полях.

https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)