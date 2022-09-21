https://ria.ru/20220921/lavrov-1818322649.html
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:44
2022-09-21T08:44
2022-09-21T08:44
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Она (программа) начинается с традиционной для политической недели встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отметив, что Лавров примет участие в ней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке
Захарова: Лавров начнет свою программу в ООН со встречи с главами МИД ОДКБ