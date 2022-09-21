https://ria.ru/20220921/lavrov-1818322649.html

Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке

Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:44

2022-09-21T08:44

2022-09-21T08:44

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Она (программа) начинается с традиционной для политической недели встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отметив, что Лавров примет участие в ней.

https://ria.ru/20220921/vizy-1818322094.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)