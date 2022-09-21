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Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.09.2022
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Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:44
2022-09-21T08:44
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Она (программа) начинается с традиционной для политической недели встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отметив, что Лавров примет участие в ней.
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сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:44 21.09.2022
 
Лавров встретится с главами МИД ОДКБ в Нью-Йорке

Захарова: Лавров начнет свою программу в ООН со встречи с главами МИД ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт свою программу в ООН со встречи с главами МИД стран ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (программа) начинается с традиционной для политической недели встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отметив, что Лавров примет участие в ней.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:36
Двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН
 
Сергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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