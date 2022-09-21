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Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд
Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:14
2022-09-21T15:14
2022-09-21T15:14
специальная военная операция на украине
олег крючков
общество
россия
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Он подчеркнул, что крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. "Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, общество, россия, республика крым, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Общество, Россия, Республика Крым, Частичная мобилизация в России
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд
Советник главы Крыма Крючков назвал информацию об ограничениях на въезд и выезд вбросами