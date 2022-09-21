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Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/krym-1818441227.html
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд
Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:14
2022-09-21T15:14
специальная военная операция на украине
олег крючков
общество
россия
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Он подчеркнул, что крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. "Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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россия
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олег крючков, общество, россия, республика крым, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Общество, Россия, Республика Крым, Частичная мобилизация в России
15:14 21.09.2022
 
Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд

Советник главы Крыма Крючков назвал информацию об ограничениях на въезд и выезд вбросами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Он подчеркнул, что крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. "Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОлег КрючковОбществоРоссияРеспублика КрымЧастичная мобилизация в России
 
 
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