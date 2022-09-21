https://ria.ru/20220921/krym-1818441227.html

Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд

Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд - РИА Новости, 21.09.2022

Власти Крыма опровергли слухи об ограничениях на въезд и выезд

Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:14

2022-09-21T15:14

2022-09-21T15:14

специальная военная операция на украине

олег крючков

общество

россия

республика крым

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ограничений на въезд или выезд из Крыма не вводилось, появившаяся в соцсетях информация является украинскими вбросами, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Он подчеркнул, что крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. "Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег крючков, общество, россия, республика крым, частичная мобилизация в россии