https://ria.ru/20220921/koronavirus-1818357057.html
В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 6647 случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:11
2022-09-21T11:11
2022-09-21T11:11
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6647 случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6647, госпитализировано - 292 человека, выздоровело - 9112 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 161 996 случаев коронавируса, выздоровели 2 936 247 человек, умерли 45776 человек.
https://ria.ru/20220920/covid-19-1818010324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19
В Москве выявили 6647 новых случаев заражения коронавирусом