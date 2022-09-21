https://ria.ru/20220921/koronavirus-1818357057.html

В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 292 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 6647 случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:11

2022-09-21T11:11

2022-09-21T11:11

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6647 случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6647, госпитализировано - 292 человека, выздоровело - 9112 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 161 996 случаев коронавируса, выздоровели 2 936 247 человек, умерли 45776 человек.

https://ria.ru/20220920/covid-19-1818010324.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19