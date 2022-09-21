https://ria.ru/20220921/kordodrom-1819540652.html

Специалисты обеспечили электроснабжением кордодром на юго-западе Москвы

Специалисты обеспечили электроснабжением кордодром на юго-западе Москвы - РИА Новости, 26.09.2022

Специалисты обеспечили электроснабжением кордодром на юго-западе Москвы

Специалисты полностью обеспечили электроснабжением кордодром на юго-западе Москвы, присоединенная мощность составила 450 киловатт, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-21T18:18

2022-09-21T18:18

2022-09-26T14:59

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты полностью обеспечили электроснабжением кордодром на юго-западе Москвы, присоединенная мощность составила 450 киловатт, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Полностью обеспечили электроснабжением кордодром на улице Красного Маяка, ЮЗАО. Для этого специалисты ПАО "Россети Московский регион" проложили десять кабельных линий напряжением 10 киловатт и 0,4 киловатт общей протяженностью 2,4 километра и установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию с системами телемеханики, передачи данных, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Присоединенная мощность составила 450 киловатт", - говорится в сообщении.Отмечается, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.Уточняется, что в рамках модернизации кордодрома в районе Чертаново Центральное специалисты сделают площадки для скоростных, гоночных и пилотажных моделей, воздушного "боя" и гоночных дронов. В досугово-просветительском корпусе разместятся классы для групповых занятий с юниорами и спортсменами по изготовлению и ремонту авиамоделей, несколько специализированных комнат для столярных, слесарных и других работ, выставочный и конференц-зал, библиотека, тренерские, душевые, туалеты."Кроме тренировочных запусков, на кордодроме планируется проводить соревнования по авиамодельному спорту", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220831/rosseti-1813455202.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россети московский регион, москва, городское хозяйство москвы