ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума
ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам проведения референдума о вхождении в состав России
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики приняла решение о создании колл-центра по вопросам проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, сообщил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий.
"Следующий вопрос повестки дня касается информационной составляющей нашего мероприятия. Это организация информационно- справочного центра. Так называемой горячей линии. От себя добавлю, что любая кампания - референдум или избирательная кампания - требует надлежащего освещения. И она требует донесения информации о принимаемых нами решениях. О решениях которые принимаются территориальным комиссиями и участковыми комиссиями до избирателей и участников референдума. В данных условиях для того, чтобы повысить эффективность нашей с вами информационно-разъяснительной работы, было принято решение и проведены подготовительные мероприятия и был организован колл-центр. Номер его 45-0-45, по которому может позвонить любой избиратель. Любой участник референдума и получить исчерпывающую информацию", - сообщил он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.