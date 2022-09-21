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ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума - РИА Новости, 21.09.2022
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ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума
ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума - РИА Новости, 21.09.2022
ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики приняла решение о создании колл-центра по вопросам проведения референдума о вхождении ДНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:35
2022-09-21T19:35
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики приняла решение о создании колл-центра по вопросам проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, сообщил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий."Следующий вопрос повестки дня касается информационной составляющей нашего мероприятия. Это организация информационно- справочного центра. Так называемой горячей линии. От себя добавлю, что любая кампания - референдум или избирательная кампания - требует надлежащего освещения. И она требует донесения информации о принимаемых нами решениях. О решениях которые принимаются территориальным комиссиями и участковыми комиссиями до избирателей и участников референдума. В данных условиях для того, чтобы повысить эффективность нашей с вами информационно-разъяснительной работы, было принято решение и проведены подготовительные мероприятия и был организован колл-центр. Номер его 45-0-45, по которому может позвонить любой избиратель. Любой участник референдума и получить исчерпывающую информацию", - сообщил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818444805.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
19:35 21.09.2022
 
ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам референдума

ЦИК ДНР создал колл-центр по вопросам проведения референдума о вхождении в состав России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики приняла решение о создании колл-центра по вопросам проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, сообщил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий.
"Следующий вопрос повестки дня касается информационной составляющей нашего мероприятия. Это организация информационно- справочного центра. Так называемой горячей линии. От себя добавлю, что любая кампания - референдум или избирательная кампания - требует надлежащего освещения. И она требует донесения информации о принимаемых нами решениях. О решениях которые принимаются территориальным комиссиями и участковыми комиссиями до избирателей и участников референдума. В данных условиях для того, чтобы повысить эффективность нашей с вами информационно-разъяснительной работы, было принято решение и проведены подготовительные мероприятия и был организован колл-центр. Номер его 45-0-45, по которому может позвонить любой избиратель. Любой участник референдума и получить исчерпывающую информацию", - сообщил он.
Подготовка к референдуму в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 15:26
ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Мужчина на аллее в парке в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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