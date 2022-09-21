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Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк - РИА Новости, 21.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220921/keshbek-1818342271.html
Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк
Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк - РИА Новости, 21.09.2022
Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк
Тюменская область может предоставить компаниям кешбэк при покупке оборудования или услуг у местных производителей, глава региона предложил нефтегазодобывающим и РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:14
2022-09-21T10:14
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
россия
сургутнефтегаз
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область может предоставить компаниям кешбэк при покупке оборудования или услуг у местных производителей, глава региона предложил нефтегазодобывающим и нефтегазотранспортирующим компаниям воспользоваться этой программой.Губернатор рассказал о введённой в этом году мере поддержке компаний, входящих в ассоциацию "Тюменский нефтегазовый кластер" участникам делового завтрака "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы", состоявшегося в среду в рамках федерального Промышленно-энергетического форума TNF."Кешбэк распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы, оказанные услуги. Можно зайти с любой суммой, но должны купить продукцию или услуги у предприятия, которое является членом Нефтегазового кластера, производит продукцию, зарегистрированную в Тюменской области. … Приглашаю в эту программу все нефтегазодобывающие и нефтегазотранспортирующие компании", – обратился к участникам встречи Александр Моор.Губернатор отметил, что в регионе более десяти лет действует пятипроцентный кешбэк для компаний, закупающих оборудование у тюменских машиностроителей, предложением активно пользуется Сургутнефтегаз. В этой программе два ограничения: сумма закупок – не менее 1 миллиарда рублей в год и оплата в течение 30 дней. В новой программе срок оплаты тот же, нет ограничений по сумме, но процент кешбэка варьируется от полутора до пяти процентов, этим предложением могут воспользоваться не только добывающие, но транспортирующие компании, подчеркнул Александр Моор."Мы все посчитали, и видим кумулятивный экономический эффект от этой меры. При выпадении доходов в моменте времени мы получаем выгоды в последующие периоды", – губернатор пояснил заинтересованность региона в предоставлении компаниям кешбэка.
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экономика, александр моор, тюменская область, россия, сургутнефтегаз
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, Россия, Сургутнефтегаз
10:14 21.09.2022
 
Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк

Тюменский губернатор Моор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк

CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Александр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область может предоставить компаниям кешбэк при покупке оборудования или услуг у местных производителей, глава региона предложил нефтегазодобывающим и нефтегазотранспортирующим компаниям воспользоваться этой программой.
Губернатор рассказал о введённой в этом году мере поддержке компаний, входящих в ассоциацию "Тюменский нефтегазовый кластер" участникам делового завтрака "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы", состоявшегося в среду в рамках федерального Промышленно-энергетического форума TNF.
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13 сентября, 09:22Тюменская область
Тюменская область завершает заключать контракты для реализации нацпроектов
"Кешбэк распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы, оказанные услуги. Можно зайти с любой суммой, но должны купить продукцию или услуги у предприятия, которое является членом Нефтегазового кластера, производит продукцию, зарегистрированную в Тюменской области. … Приглашаю в эту программу все нефтегазодобывающие и нефтегазотранспортирующие компании", – обратился к участникам встречи Александр Моор.
Губернатор отметил, что в регионе более десяти лет действует пятипроцентный кешбэк для компаний, закупающих оборудование у тюменских машиностроителей, предложением активно пользуется Сургутнефтегаз. В этой программе два ограничения: сумма закупок – не менее 1 миллиарда рублей в год и оплата в течение 30 дней. В новой программе срок оплаты тот же, нет ограничений по сумме, но процент кешбэка варьируется от полутора до пяти процентов, этим предложением могут воспользоваться не только добывающие, но транспортирующие компании, подчеркнул Александр Моор.
"Мы все посчитали, и видим кумулятивный экономический эффект от этой меры. При выпадении доходов в моменте времени мы получаем выгоды в последующие периоды", – губернатор пояснил заинтересованность региона в предоставлении компаниям кешбэка.
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Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областьРоссияСургутнефтегаз
 
 
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