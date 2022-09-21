https://ria.ru/20220921/keshbek-1818342271.html

Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк

Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк - РИА Новости, 21.09.2022

Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк

Тюменская область может предоставить компаниям кешбэк при покупке оборудования или услуг у местных производителей, глава региона предложил нефтегазодобывающим и РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:14

2022-09-21T10:14

2022-09-21T10:14

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

россия

сургутнефтегаз

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область может предоставить компаниям кешбэк при покупке оборудования или услуг у местных производителей, глава региона предложил нефтегазодобывающим и нефтегазотранспортирующим компаниям воспользоваться этой программой.Губернатор рассказал о введённой в этом году мере поддержке компаний, входящих в ассоциацию "Тюменский нефтегазовый кластер" участникам делового завтрака "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы", состоявшегося в среду в рамках федерального Промышленно-энергетического форума TNF."Кешбэк распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы, оказанные услуги. Можно зайти с любой суммой, но должны купить продукцию или услуги у предприятия, которое является членом Нефтегазового кластера, производит продукцию, зарегистрированную в Тюменской области. … Приглашаю в эту программу все нефтегазодобывающие и нефтегазотранспортирующие компании", – обратился к участникам встречи Александр Моор.Губернатор отметил, что в регионе более десяти лет действует пятипроцентный кешбэк для компаний, закупающих оборудование у тюменских машиностроителей, предложением активно пользуется Сургутнефтегаз. В этой программе два ограничения: сумма закупок – не менее 1 миллиарда рублей в год и оплата в течение 30 дней. В новой программе срок оплаты тот же, нет ограничений по сумме, но процент кешбэка варьируется от полутора до пяти процентов, этим предложением могут воспользоваться не только добывающие, но транспортирующие компании, подчеркнул Александр Моор."Мы все посчитали, и видим кумулятивный экономический эффект от этой меры. При выпадении доходов в моменте времени мы получаем выгоды в последующие периоды", – губернатор пояснил заинтересованность региона в предоставлении компаниям кешбэка.

https://ria.ru/20220913/kontrakty-1816381086.html

https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html

тюменская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор, тюменская область, россия, сургутнефтегаз