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Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:41
2022-09-21T06:41
2022-09-21T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелу подвергся и населенный пункт Минеральное, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Каштанового со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
ВСУ снова обстреляли Каштановое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров