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Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818314635.html
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:41
2022-09-21T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелу подвергся и населенный пункт Минеральное, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Каштанового со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
06:41 21.09.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

ВСУ снова обстреляли Каштановое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 5.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелу подвергся и населенный пункт Минеральное, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Каштанового со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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