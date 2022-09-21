https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818314635.html

Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:41

2022-09-21T06:41

2022-09-21T06:41

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Каштановое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелу подвергся и населенный пункт Минеральное, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Каштанового со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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