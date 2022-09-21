https://ria.ru/20220921/kalmykov-1818491082.html

В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову

В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову - РИА Новости, 21.09.2022

В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову

Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:41

2022-09-21T17:41

2022-09-21T17:41

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украина

россия

игорь бабушкин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона.Заместитель командира отряда спецназа министерства обороны РФ майор Алексей Калмыков погиб 11 апреля при обходе мариупольского морского порта. Офицер закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни. Калмыкову было 34 года. В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. В Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже Звезду Героя вручили родителям Алексея."Сегодня мы в очередной раз вспоминаем подвиг нашего земляка, который мужественно сражался с нацистами и погиб как герой, спасая товарища. Алексей Калмыков – пример стойкости, мужества и любви к своей родине. Это тот пример, на который должны равняться наши дети. Мы будем чтить его светлую память", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Калмыков третий и младший сын в семье. Двое старших братьев в настоящее время также участвуют в специальной операции. У Алексея остался трехлетний сын.

https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html

астрахань

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астрахань, украина, россия, игорь бабушкин, астраханская область