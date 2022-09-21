В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову
В Астрахани открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Алексею Калмыкову
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской областиОткрытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани
Открытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона.
"На фасаде астраханской школы в микрорайоне Бабаевского увековечили имя участника специальной военной операции на Украине, спецназовца Алексея Калмыкова. Здесь он учился 10 и 11 классы", - говорится в сообщении.
Заместитель командира отряда спецназа министерства обороны РФ майор Алексей Калмыков погиб 11 апреля при обходе мариупольского морского порта. Офицер закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни. Калмыкову было 34 года. В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. В Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже Звезду Героя вручили родителям Алексея.
"Сегодня мы в очередной раз вспоминаем подвиг нашего земляка, который мужественно сражался с нацистами и погиб как герой, спасая товарища. Алексей Калмыков – пример стойкости, мужества и любви к своей родине. Это тот пример, на который должны равняться наши дети. Мы будем чтить его светлую память", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Калмыков третий и младший сын в семье. Двое старших братьев в настоящее время также участвуют в специальной операции. У Алексея остался трехлетний сын.