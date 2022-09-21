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В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову - РИА Новости, 21.09.2022
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В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову
В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову - РИА Новости, 21.09.2022
В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову
Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:41
2022-09-21T17:41
астрахань
украина
россия
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона.Заместитель командира отряда спецназа министерства обороны РФ майор Алексей Калмыков погиб 11 апреля при обходе мариупольского морского порта. Офицер закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни. Калмыкову было 34 года. В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. В Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже Звезду Героя вручили родителям Алексея."Сегодня мы в очередной раз вспоминаем подвиг нашего земляка, который мужественно сражался с нацистами и погиб как герой, спасая товарища. Алексей Калмыков – пример стойкости, мужества и любви к своей родине. Это тот пример, на который должны равняться наши дети. Мы будем чтить его светлую память", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Калмыков третий и младший сын в семье. Двое старших братьев в настоящее время также участвуют в специальной операции. У Алексея остался трехлетний сын.
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астрахань, украина, россия, игорь бабушкин, астраханская область
Астрахань, Украина, Россия, Игорь Бабушкин, Астраханская область
17:41 21.09.2022
 
В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову

В Астрахани открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Алексею Калмыкову

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской областиОткрытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани
Открытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской области
Открытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Памятную доску участнику спецоперации на Украине Герою России Алексею Калмыкову торжественно открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора региона.
"На фасаде астраханской школы в микрорайоне Бабаевского увековечили имя участника специальной военной операции на Украине, спецназовца Алексея Калмыкова. Здесь он учился 10 и 11 классы", - говорится в сообщении.
Заместитель командира отряда спецназа министерства обороны РФ майор Алексей Калмыков погиб 11 апреля при обходе мариупольского морского порта. Офицер закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни. Калмыкову было 34 года. В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. В Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже Звезду Героя вручили родителям Алексея.
"Сегодня мы в очередной раз вспоминаем подвиг нашего земляка, который мужественно сражался с нацистами и погиб как герой, спасая товарища. Алексей Калмыков – пример стойкости, мужества и любви к своей родине. Это тот пример, на который должны равняться наши дети. Мы будем чтить его светлую память", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Калмыков третий и младший сын в семье. Двое старших братьев в настоящее время также участвуют в специальной операции. У Алексея остался трехлетний сын.
В Кировской области открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Ягидарову - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:40Специальная военная операция на Украине
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову
 
АстраханьУкраинаРоссияИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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